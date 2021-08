75 nouveaux cas pendant la fin de semaine en Mauricie et au Centre-du-Québec

L’accélération de la vaccination se poursuit aussi. Pendant la fin de semaine, 1570 personnes ont reçu une première dose, ce qui porte le pourcentage de la population de la région partiellement vaccinée à 73,8 %. Quant aux personnes entièrement vaccinées, elles représentent 59,8 % des résidents.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les jeunes de 18 à 39 ans se rapprochent de l’objectif du gouvernement provincial d’avoir 75 % de la population vaccinée dans tous les groupes d’âge.

Couverture vaccinale au 8 août 2021 (au moins une dose) 70 ans et plus : 96,1 %

60-69 ans : 92,7 %

50-59 ans : 85,9 %

40-49 ans : 77,8 %

30-39 ans : 68,5 %

18-29 ans : 66,7 %

12-17 ans : 76,2 % Source : CIUSSS MCQ

Le directeur de la santé publique et le ministre de la Santé, Christian Dubé, devraient participer mardi à une conférence de presse où il sera question du passeport vaccinal. La menace de sa mise en place a été brandie la semaine dernière, mais selon les sources de Radio-Canada, il ne devrait pas entrer en vigueur avant le 1er septembre, comme il était initialement prévu.

Vaccination du personnel de la santé

Dimanche, Radio-Canada révélait que près de 5000 employés du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec ne sont toujours pas adéquatement vaccinés. Selon le professeur titulaire en éthique et en philosophie à l'Université de Sherbrooke, André Lacroix, les travailleurs auraient manqué à leur responsabilité professionnelle.

[Ces] travailleurs professionnels semblent oublier la logique dans laquelle leur travail s'inscrit. J'avoue que je comprends mal la réticence de ces personnes-là à se faire vacciner , affirme le professeur.

L'avocat et éthicien Michel T. Giroux croit quant à lui qu'une telle situation pourrait créer de l'impatience et de la méfiance envers le réseau et les travailleurs de la santé.

Plusieurs cliniques de vaccination mobiles

Le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec continue de multiplier les efforts de vaccination mobile. L’autocar visitera le camping H2O, les municipalités de Saint-Ferdinand et Yamachiche, et terminera la semaine au Grand Prix de Trois-Rivières.

Du côté des brigades de vaccination, elles se trouveront à Saint-Valère, Princeville, La Tuque, L’Avenir et Fortierville cette semaine. Dans tous les cas, des premières et deuxièmes doses de vaccin seront disponibles.

La vaccination avec et sans rendez-vous se poursuit dans les huit centres de vaccination de la région.