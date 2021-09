Rickson Makwe chante l’espoir

Rickson Makwe a perdu la vue lors de la première guerre du Congo en 1996. Un camarade de classe a ramassé par inadvertance une grenade égarée qui ressemblait à un fruit, tuant et blessant ainsi plusieurs enfants.

Mais voilà, pour Rickson Makwe, une épreuve n'attend pas l'autre. En 1998, la guerre force sa famille à s'enfuir dans la direction opposée à celle de son école, située à des kilomètres de chez lui. Une autre famille, dont les enfants fréquentent la même école que lui, le récupère et l'amène dans un autre village. Rickson Makwe est, depuis, sans nouvelles des siens.

Je me suis séparé d'avec ma famille il y a 23 ans et ce n'était pas facile que je puisse venir ici et continuer ma carrière.

Une citation de :Rickson Makwe