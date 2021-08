Sophie Chatel candidate libérale pour succéder à Will Amos dans Pontiac

Le député fédéral de Pontiac, Will Amos, qui s’est retrouvé dans l’embarras à deux reprises pour des incidents de nudité durant des travaux parlementaires virtuels, a annoncé, dimanche soir, sur Facebook, qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections fédérales.

Plusieurs rumeurs envoyaient le député libéral provincial de Pontiac, André Fortin, pour tenter de le remplacer. Mais selon l’entourage de ce dernier, bien qu’il ait été approché par le PLCParti libéral du Canada , M. Fortin aurait décliné la proposition.

Ce sera donc finalement Sophie Chatel qui tentera de succéder à M. Amos, élu depuis 2015 au Parlement.

Sophie Chatel Photo : Linkedin/Sophie Chatel

Fonctionnaire de carrière, Mme Chatel a notamment travaillé au ministère des Finances et à l’Agence du revenu du Canada et s’est penchée, jusqu’à tout récemment, sur la question de la taxation des géants du web. De septembre 2017 à juin dernier, elle occupait le poste de chef d'unité, Conventions fiscales, au Centre de politique et d'administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon les informations de sa page Linkedin. Diplômée de l’Université de Montréal et de l’Université de Sherbrooke, elle vit dans le comté de Pontiac.

Mme Chatel aura fort à faire pour conserver le siège libéral, notamment face au candidat du Parti conservateur du Canada, l’ancien journaliste et rédacteur en chef du Droit, Michel Gauthier. Le Parti vert du Canada a quant à lui désigné Shaughn McArthur. Le Nouveau Parti démocratique indique pour sa part être toujours en processus d'examen des candidatures reçues .

Enfin, au moment de publier cet article, le Bloc québécois n’avait pas encore répondu aux demandes d’information d’ICI Ottawa-Gatineau.

Des élus libéraux saluent M. Amos

Lundi, plusieurs élus libéraux ont rendu hommage à M. Amos, dont le député de Gatineau, Steven MacKinnon.

C’est toujours difficile de perdre un collègue avec qui on a travaillé fort [...] pour faire avancer les enjeux de la région. [...] Il laisse un grand legs. Il était un membre efficace de notre équipe , a-t-il dit.

Pour expliquer sa décision, M. Amos a mentionné avoir eu une longue réflexion avec [sa] famille .

Une explication qui ne surprend pas M. MacKinnon, qui souligne les difficultés que peuvent rencontrer les élus dans l’exercice de leurs fonctions.

Quelqu’un qui accepte de faire partie des élus, quel que soit le palier gouvernemental, accepte de sacrifier vie personnelle, équilibre famille et travail et de toujours être dans l'œil public. [...] Les pressions qui s’exercent sur les élus sont grandes .

La députée d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, a elle aussi réagi au départ de M. Amos, qui s’ajoute à ceux du député libéral fédéral de Spadina–Fort York, à Toronto, Adam Vaughan, et de Karen McCrimmon, de la circonscription de Kanata–Carleton, dans la région d'Ottawa.

Ce sont des collègues qui ont travaillé très fort. [...] J’ai beaucoup apprécié leur contribution. [...] Je suis déçue de les voir partir, mais je peux comprendre les raisons personnelles et il faut respecter leur choix. [...] La pandémie a affecté tout le monde, y compris les élus.

CBC rapportait dimanche que ce sont neuf députés libéraux fédéraux qui ne se représenteront pas aux prochaines élections.

Avec les informations de Daniel LeBlanc, Jean-François Poudrier, Émilie Bergeron et Finoa Colliene