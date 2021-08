Redécouvrir la photographie en utilisant une technique ancienne

Yves Lavoie fait de la photographie numérique depuis plusieurs années. Cependant, pendant le confinement dû à la pandémie, il a voulu essayer un procédé d’époque.

Je me suis dit, bon bin je suis chez nous, je suis avec ma famille , on est bien, on est stable, je vais commencer ça, let’s go! , raconte le photographe.

Yves Lavoie fait de la photographie au collodion humide. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

La photographie au collodion humide consiste à prendre une photo sur une plaque d'aluminium ou de vitre. Des produits chimiques sont alors utilisés pour faire apparaître l’image sur l'élément, dans une chambre noire.

Toutes les recettes que j'utilise, tous les produits chimiques que j'utilise, ce sont des recettes qui sont les mêmes qu'à l'époque. Une citation de :Yves Lavoie, photographe

Cette technique de photographie date du milieu du 19e siècle. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

La photographie numérique n’étant évidemment pas présente au 19e siècle, ce n'est pas tout le monde qui avait accès à un appareil photo à portée de main, rappelle le photographe.

Il faut imaginer que souvent les gens avaient une [seule] photo qui était prise dans leur vie. Ils ne se faisaient pas prendre en photo comme nous on le fait de manière routinière. Une citation de :Yves Lavoie, photographe

Les photos de ce genre-là, c'est au mariage, pendant les funérailles, pendant les enterrements, et tout ça , précise M. Lavoie.

Puisque la photo était prise sur une période d'environ 15 secondes, les gens ne pouvaient pas bouger. Le photographe plaçait alors un outil derrière la tête, afin qu’elle reste droite. Si le modèle avait le malheur de faire un mouvement, la photo finale était floue.

M. Lavoie utilise toujours le même processus aujourd’hui, même si la période de captation est plus courte. Avec cette méthode, le focus de la caméra reste fixe sur les yeux.

La photo est prise à l'envers pour ce style de caméra. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Son appareil date du début des années 1900. La caméra de grand format vient de la côte ouest américaine, tandis que son objectif vient de l’Europe.

Il explique que les photographes qui utilisent encore cette technique sont plutôt rares de nos jours.

Il y a probablement une centaine de personnes, voire des milliers de personnes aux États-Unis et quelques dizaines de personnes au Canada [qui font de la photographie au collodion humide] . Il espère d’ailleurs rencontrer des gens de cette communauté, une fois la pandémie terminée.

Pour moi c'est trippant d'imaginer que j'ai la chance d'asseoir des gens devant moi puis vraiment qu'ils vivent une expérience qui est à toutes fins pratiques comme à l'époque.

Pour ce faire, le photographe a transformé une partie de son garage en atelier. Il peut donc y accueillir ses modèles, qui, contrairement à sa technique de photographie, sont bien contemporains!