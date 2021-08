Le gouvernement fédéral octroie 6 millions $ à Science Nord pour organiser un spectacle multimédia sur le thème de l'action climatique, des expositions itinérantes et une campagne numérique en français et en anglais. L'annonce a été faite lundi.

« Sheepy », vedette de longue date des campagnes de sensibilisation aux changements climatiques du centre des sciences, est au cœur du projet.

Avec ces initiatives, l'organisation espère rejoindre 2 millions de jeunes partout au Canada d'ici 2025 pour les inspirer à prendre des mesures qui feront une différence dans leurs communautés .

Les changements climatiques sont une crise scientifique qui a des impacts sur la société à travers le monde. C'est important comme centre des sciences de pouvoir offrir à nos auditoires la possibilité d'apprendre, mais aussi de motiver les gens à agir , s'est réjoui Guy Labine, directeur général de Science Nord, suite à l'annonce de ce nouveau financement.

La sensibilisation à l'action climatique est particulièrement importante pour les jeunes, qui doivent être motivés et inspirés pour servir de nouvelle génération de scientifiques, d'activistes et de dirigeants à réduire les émissions de GES , peut-on lire dans le communiqué de presse émis à l'occasion de l'annonce.

Éduquer pour encourager à agir

Ce financement, annoncé lundi, coïncide avec la sortie du dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dans lequel il prévoit une hausse de la température de la planète de 1,5 degré Celsius d'ici 2030. Le GIEC presse par ailleurs les décideurs publics de prendre des mesures immédiates pour limiter les conséquences du changement climatique.

L'alerte est encore plus criante [aujourd'hui]. Comment on parle à nos collègues et amis à l'échelle du pays qui ne voient peut-être pas ça du même œil, comment on peut les convaincre de travailler ensemble? , s'interroge le député libéral de Sudbury, Paul Lefebvre, qui a participé à l'annonce de financement lundi.

Le député libéral de Sudbury, Paul Lefebvre, présentait l'annonce du financement fédéral lundi à Science Nord. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier