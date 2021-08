Rapport du GIEC : appelé à revoir sa stratégie, Ottawa promet d'en faire plus

Le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a assuré lundi que le Canada va poursuivre ses efforts pour combattre le réchauffement climatique après la publication d'un rapport alarmant du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Or, plusieurs observateurs appellent le gouvernement fédéral à revoir sa stratégie et à se fixer des cibles plus ambitieuses.

Le gouvernement continuera de travailler avec les Canadiens à réduire les émissions, à prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir les effets négatifs des changements climatiques et à assurer la prospérité économique de toutes les régions du pays , a déclaré le ministre dans un communiqué de presse.

Dans le rapport, le GIEC prévoit que le réchauffement de la Terre sera de 1,5 degré Celsius dès la décennie 2030 par rapport à l'ère préindustrielle, et que les phénomènes météorologiques extrêmes seront plus fréquents.

Jonathan Wilkinson considère que le volumineux rapport s’avère fort pertinent pour comprendre ce qui se passe au pays.

Le Canada se réchauffe près de deux fois plus rapidement que le reste de la planète. Certaines régions de l'ouest et du nord du Canada présentent un rythme de réchauffement trois fois supérieur à la moyenne mondiale. Une citation de :Jonathan Wilkinson, ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique

Selon lui, les conclusions du rapport serviront de sujet de discussion lors des négociations à la prochaine Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), qui se tiendra en novembre à Glasgow, en Écosse.

La science montre qu'il est essentiel que les pays en fassent plus pour lutter contre les changements climatiques, continuent d'appuyer l'atteinte de l'objectif fixé au titre de l'Accord de Paris visant à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius et devancent l'échéance de cet objectif , affirme le ministre.

Le ministre fédéral de l'Environnement Jonathan Wilkinson. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Jonathan Wilkinson assure que le Canada prend des mesures climatiques agressives pour éviter les pires répercussions causées par les changements climatiques et que le gouvernement fédéral est déterminé à se fixer constamment des cibles plus ambitieuses au fil des années .

Le gouvernement du Canada continue d'investir dans la santé et la sécurité des Canadiens et de leurs collectivités d'un océan à l'autre , conclut-il.

Prendre les bonnes décisions

Cependant, il appert que la stratégie et les cibles fédérales ne satisfont pas bon nombre d’experts en la matière. À commencer par Ouranos, un consortium qui a pour mission d'acquérir et de développer des connaissances sur les changements climatiques et leurs impacts.

Ce rapport souligne que, malgré les efforts de réduction des gaz à effet de serre (GES) pour stabiliser et limiter les changements climatiques, les bénéfices devront attendre 20 à 30 ans avant d'être perceptibles. Selon tous les scénarios, même les plus optimistes, la température ne cessera d'augmenter jusqu'en 2050. Il est donc inévitable que ces impacts liés aux changements climatiques aillent en s'amplifiant , déclare-t-il par voie de communiqué.

Alain Bourque, climatologue et directeur général d'Ouranos, estime qu’un coup de barre s’impose. Si on continue avec les politiques de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, qui restent timides surtout à l’échelle de la planète – il y a certaines régions qui font mieux que d’autres – on se dirige effectivement vers un dépassement des seuils qu’on voulait pourtant éviter lorsqu’on a signé l’Accord de Paris , a-t-il soutenu en entrevue à ICI RDI.

Le climatologue souligne que l’ensemble de la planète est touchée par le phénomène et qu’on ne peut y échapper. On est rendus à un réchauffement de 1,1 degré Celsius. Mais, surtout, les changements du climat sont en train de transformer le climat de l’ensemble des régions de la planète. C’est de plus en plus rapide. Ça va s’intensifier. Ça affecte l’atmosphère, l’hydrosphère, les océans, les rivières. Toute la cryosphère, c’est-à-dire la neige, la glace, les glaciers, et la biosphère sont affectées , observe-t-il.

Alain Bourque, directeur général d’Ouranos. Photo : CBC

M. Bourque insiste sur l’importance de prendre les bonnes décisions maintenant pour l’avenir. Si on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre, les catastrophes climatiques vont toujours prendre de plus en plus d’ampleur. Ceci dit, avec les GES déjà mis dans l’atmosphère, on est déjà malheureusement garantis d’avoir une certaine accélération à court terme des changements climatiques et à continuer à avoir des canicules, des inondations, des sécheresses dans différentes régions du monde s’aggraver , prévient-il.

Avoir un plan à la hauteur

Pour l’organisme Équiterre, le rapport du GIEC est sans appel. Le réchauffement pourrait atteindre 1,5 °C en 2030, 10 ans plus tôt que prévu. Feux, canicules et inondations vont se multiplier. Il faut réduire drastiquement nos émissions de GES, dès maintenant , avise-t-il.

La science est sans équivoque : la lutte aux changements climatiques doit passer à une autre vitesse pour éviter les pires effets. La question que nos gouvernements doivent se poser est : jusqu’où voulons-nous risquer notre sécurité collective? , a demandé sur Twitter Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques climatiques pour l’organisme Équiterre.

M. Boisseau-Bouvier presse les gouvernements de revoir leurs objectifs à la hausse. Malheureusement, les cibles de réduction de GES du Canada et du Québec sont clairement insuffisantes. Il faut revoir nos objectifs et arriver avec un plan de match à la hauteur de la crise climatique à la COP26 cet automne , affirme-t-il.

Il ajoute que l’action climatique passe par la cohérence de l’action gouvernementale . Au Canada, il faut cesser de subventionner les énergies fossiles (près de 18 milliards de dollars ont été accordés en 2020!). Au Québec, on doit mettre fin aux projets délétères comme le troisième lien [entre Lévis et Québec] , lance-t-il.

Un virage dans les politiques

De son côté, le Réseau action climat plaide pour une réaction rapide. Sur la scène internationale, ce rapport doit provoquer un virage immédiat des politiques climat lors de l'Assemblée générale des Nations unies, puis de la COP26 pour combler l’écart actuel entre les objectifs et la trajectoire de 1,5 °C [de hausse de la température globale] , déclare-t-il sur Twitter.

L’organisme réclame une révision des cibles de réduction des GES par les plus grands pollueurs. Les États les plus émetteurs doivent impérativement rehausser leurs objectifs de réduction d’émission d’ici à la COP26 à Glasgow. Le financement des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) doit prendre fin immédiatement , écrit-il, réclamant un meilleur financement.

Il faut réellement réduire les émissions de gaz à effet de serre rapidement durant cette décennie, atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2050 pour nous donner en fait une chance de limiter la hausse de température à un niveau qui nous permet de réduire les impacts les plus dévastateurs de cette augmentation de la température globale , a affirmé Eddy Perez, analyste principal aux relations diplomatiques et gouvernementales du Réseau action climat, à Radio-Canada.

Un phénomène irréversible

Ces avis sont partagés par Linda Mearns, co-auteure de l'étude et spécialiste du climat au National Center for Atmospheric Research : C'est sûr que ça va empirer. Je ne vois aucune région à l'abri. Nulle part où s'enfuir, nulle part où se réfugier .

La vice-présidente du GIEC, Ko Barrett, abonde dans le même sens : Le rapport nous dit que les récents changements dans le climat sont généralisés et rapides et s'intensifient, du jamais-vu dans les derniers milliers d'années .

Une certaine progression des changements climatiques est déjà irréversible avant des siècles ou des millénaires , selon le rapport, en raison de la quantité de gaz à effet de serre déjà libérée dans l'atmosphère.