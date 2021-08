Un bon départ pour les ventes d'abonnements des Saguenéens

L'organisation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) espère que 1000 abonnements trouveront preneurs.

La dernière fois où des amateurs ont été admis à l'intérieur de l'amphithéâtre remonte au 11 mars 2020, soit il y a plus de seize mois. L'engouement se fait bien sentir après cette longue pause, selon le directeur des opérations des Saguenéens, Serge Proulx. On le sent depuis quelques jours, je dirais même depuis une dizaine de jours. Les gens appellent beaucoup, beaucoup de textos, beaucoup de courriels avec tous les employés. On sent vraiment une fébrilité , a-t-il indiqué.

Les Saguenéens ont bon espoir de disputer une saison sans trop de contraintes sanitaires après une dernière année difficile. Joueurs et membres du personnel ont déjà reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19. Pour éviter le pire possible, les équipes, on se dit, on emboîte le pas , a-t-il poursuivi.

L'Académie des Sags se déroule présentement au Centre Georges-Vézina, ainsi que dans trois autres arénas. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Par ailleurs, les Saguenéens tiennent une académie qui est réservée aux jeunes hockeyeurs tout au long de la semaine dans quatre arénas de Saguenay.

D'après le reportage de Roby St-Gelais