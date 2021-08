Les parents et tuteurs connaîtront les plans de retour en classe d’ici la fin du mois

C’est ce qu'ont indiqué des divisions scolaires contactées par Radio-Canada lundi.

Au Conseil des écoles fransaskoises, dès que les mesures entourant la rentrée scolaire auront été finalisées, elles seront communiquées promptement aux parents , peut-on lire dans un énoncé.

Même son de cloche à la Division scolaire des écoles publiques de Saskatoon.

[Nous travaillons] actuellement sur des plans pour les opérations d'automne qui continueront à soutenir la santé et la sécurité des élèves et des membres du personnel. Une fois finalisée, l'information sera partagée avec toutes les familles des écoles plus tard dans le mois , peut-on lire dans un communiqué de la porte-parole de la division scolaire, Veronica Baker.

La Division scolaire publique de Regina entend établir des plans de retour à l'école en tenant compte de la sécurité et de la santé des élèves et du personnel. Elle assure que les cours reprendront le 1er septembre 2021.

À la Division scolaire des écoles catholiques de Regina, les plans individuels seront mis à jour par les directeurs et directeurs adjoints dans les réunions à la fin août . Ces plans seront partagés avec les communautés scolaires avant le début de l'année scolaire.

Le gouvernement de la Saskatchewan précise que l’année scolaire 2021 -2022 sera un retour à la normale pour les activités dans les écoles et les garderies de la province.

À l'heure actuelle, les écoles et les garderies pourront reprendre leurs activités telles qu’on les a connues avant la pandémie de coronavirus , indique le gouvernement dans une déclaration écrite.

Masque, distanciation et vaccination

La Division scolaire Prairie Valley prévoit un début d'année scolaire normal et encourage le personnel et les élèves à se faire vacciner pour la rentrée scolaire.

Elle n’exclut pas la possibilité de réintroduire les masques et la distanciation sociale, si c'est justifié.

Tout changement visant à réintroduire les masques et la distance sociale dans les écoles ne peut être envisagé , annonce-t-elle dans un communiqué.

Elle s’engage aussi à maintenir une propreté minutieuse des salles de classe, des installations et des autobus scolaires.

À la Division scolaire des écoles publiques de Regina, aucune décision n'a été prise concernant l'éloignement physique ou l'utilisation de masques dans les écoles , a-t-on adressé dans un courrier électronique.