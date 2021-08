Les fleurs coupées, un secteur en pleine floraison en Saskatchewan

L’effet Instagram serait à l'origine de cette tendance, selon Janis Harris, directrice régionale de la section canadienne de l’Association of Specialty Cut of Flowers Growers (ASCFG), un organisme présent aux États-Unis et au Canada et qui est axé en partie sur la production et la vente locale de fleurs coupées.

Beaucoup de personnes veulent simplement un look différent dans les mariages par exemple, et nous pouvons faire quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir avec des roses et des fleurs plus traditionnelles , explique-t-elle.

Alors que l’ ASCFGAssociation of Specialty Cut of Flowers Growers compte depuis longtemps une majorité de producteurs en Ontario et en Colombie-Britannique, elle a maintenant une vingtaine de cultivateurs saskatchewanais.

Située près de Saskatoon, la propriétaire de BlackFox Farm, Barb Stefanyshyn-Cote, est l'une des premières en Saskatchewan à s’être lancée dans la production de fleurs coupées. Au cours des neuf dernières années, elle dit avoir vu son entreprise évoluer avec l’industrie.

Nous sommes passés de la simple production de fleurs pour nous-mêmes à la culture de fleurs pour les autres, et maintenant nous invitons les personnes à venir couper leurs propres fleurs , dit-elle.

Selon Mme Stefanyshyn-Cote, la cueillette était particulièrement populaire au plus fort de la pandémie parce qu'elle constituait une activité de plein air, sans danger.

Megan Ruf a débuté son entreprise réginoise pendant la pandémie. (archives) Photo : Matt Howard/CBC News

Pour Megan Ruf, qui possède la ferme Hatch Flower Farm dans la ville de Regina, cultiver des fleurs c’est aussi et surtout apporter un sourire aux lèvres à ses clients.

Les fleurs, c'est un peu du bonheur dans un bouquet. Elles procurent une joie immense et, pour moi, c'est vraiment gratifiant , affirme la jeune femme qui a ouvert son entreprise pendant la pandémie.

Mme Ruf raconte que les passants sont souvent surpris lorsqu'elle leur dit que l'on peut faire pousser des fleurs colorées et fantaisistes comme les siennes, en Saskatchewan.

Avec les informations de Jessie Anton