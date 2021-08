Certains travailleurs de la santé ne respectent pas les mesures sanitaires au N.-B.

Dans une note interne, dont CBC a obtenu copie, le Réseau de santé Horizon déclare que certains membres du personnel et certains médecins ne respectent pas toujours les protocoles sanitaires liés à la COVID-19 dans ses établissements de soins de santé.

C’est la deuxième fois récemment que le réseau de santé rappelle à ses employés, par la voie d'une note interne, de l’importance des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

Bien que le Nouveau-Brunswick soit passé à la phase verte le 31 juillet, les directives des réseaux de santé Vitalité et Horizon n’ont pas changé.

Les mesures en place ont pour but de limiter la propagation du virus, et de protéger la santé des membres du personnel, des médecins, des patients, des clients et des visiteurs.

Nous avons appris que certains membres du personnel et médecins d’Horizon ne respectent pas les exigences liées au protocole de la COVID-19 concernant le port de masques, le lavage des mains et le maintien d’une distance physique dans les établissements Horizon , peut-on lire dans la note interne d'Horizon daté du 6 août 2021, écrite par la dirigeante principale des ressources humaines par intérim, Erin Arsenault.

Les patients d’Horizon sont vulnérables, et la situation qui vise nos effectifs est difficile , ajoute-t-elle. Pour que notre organisation demeure saine, nous devons continuer à collaborer pour empêcher la COVID-19 de s’immiscer dans nos installations.

Un rappel très clair aux employés

La note ne précise pas le nombre de signalements ni leur provenance.

Erin Arsenault relate toutefois que les personnes concernées ont été avisées de façon très claire des mesures adéquates à suivre.

Par exemple, tous les employés du réseau doivent porter le masque dès la sortie de leur véhicule, c’est-à-dire au moment précis où ils posent le pied sur la propriété d’Horizon.

L'entrée de l'Hôpital de Moncton. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Ils doivent également faire une auto-évaluation de symptômes liés au virus avant d’entrer dans un établissement d'Horizon, et se laver les mains une fois à l’intérieur.

Le masque doit être porté en tout temps sauf lors des repas ou dans certains locaux fermés des établissements de santé. Lorsqu’ils mangent, les employés doivent maintenir une distance physique de deux mètres entre eux.

Ces mesures sont obligatoires , indique la note, en caractères gras et soulignée.

Au mois de juillet, Erin Arsenault avait déjà émis une note demandant à tous de faire preuve de rigueur avec le port du masque.

Le masque sanitaire n'est plus obligatoire dans la province du Nouveau-Brunswick depuis le 31 juillet, mais le demeure dans les établissements de ses deux réseaux de santé. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

La vice-présidente de la qualité et des soins centrés sur le patient, Margaret Melanson précise toutefois qu’Horizon enregistre un taux de conformité très élevé , en ce qui concerne le port du masque par l’ensemble de ses employés.

Au moment de l’émission de la note, vendredi, il y avait 55 cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Lundi, la province en recense 66, soit onze de plus.