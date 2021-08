Quatre nouveaux cas de COVID-19 en deux jours en Gaspésie

Ces deux cas s’ajoutent au bilan de la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure. Un des deux cas rapportés dimanche a été aussi attribué à la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, tandis que l’autre l’a été dans la MRCMunicipalité régionale de comté d’Avignon.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon: 487 cas

Bonaventure: 421 cas (+2)

Rocher-Percé : 487 cas

La Côte-de-Gaspé : 500 cas

La Haute-Gaspésie : 145 cas

Îles-de-la-Madeleine : 40 cas



Source : direction régionale de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Avant la journée de dimanche, la santé publique n’avait pas détecté de nouvelles infections depuis le 25 juillet dernier.

La Gaspésie dénombre maintenant quatre cas actifs. Depuis le début de la pandémie, le bilan total de résultats positifs à la COVID-19 s’établit à 2080.

Deux nouveaux cas se sont aussi ajoutés, lundi, au bilan de la région voisine du Bas-Saint-Laurent, dont un dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette et l’autre en Matanie. Le Bas-Saint-Laurent compte huit cas actifs.

Visiblement, la pandémie semble reprendre de la vigueur dans la province. Québec a recensé 759 nouveaux cas de COVID-19 au cours des trois derniers jours, dont 250 au cours des dernières 24 heures.

En comparaison, la santé publique faisait état de 501 cas sur trois jours la semaine dernière à travers la province.

Le nombre de contaminations dans la province depuis le début de la pandémie est de 379 439.

Opération vaccination toujours en cours

La vaccination va bon train en Gaspésie et aux Îles.

Selon les chiffres de la santé publique, 78,8 % des Gaspésiens et Madelinots ont reçu au moins une dose de vaccin et 73,1 % une seconde dose. Ces pourcentages tiennent compte de toute la population de la Gaspésie et des Îles, pas uniquement de ceux qui sont en âge de se faire vacciner.

Comme dans le reste du Québec, ce sont les jeunes de 18-29 ans qui sont le moins vaccinés. Dans cette catégorie d’âge, en Gaspésie, moins de 60 % ont reçu deux doses de vaccins et 72,2 % une seule dose.