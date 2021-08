Débat autour d'un nouveau centre de traitement des déchets prévu à Clarington

La décision de la région de Durham de construire et d'aménager une usine moderne de traitement des déchets dans la localité de Clarington ne fait pas l'unanimité parmi les élus régionaux et locaux ainsi que les citoyens de la petite municipalité.

C'est un bras de fer entre David et Goliath qui dure depuis le printemps 2020.

D'un côté du ring, les conseillers régionaux de Durham veulent aménager une déchetterie dans le sud de Clarington, qui compte déjà deux incinérateurs à ordures. De l'autre, les élus municipaux de la localité et des citoyens qui disent en avoir assez.

Est-ce vraiment ce que nous voulons, devenir la capitale des déchets de la région de Durham? , s'interroge le conseiller de Clarington, Joe Neal. Je pense que tout le reste de la population de Durham est heureuse de voir que ses déchets se ramassent chez nous , poursuit-il.

Il ne s'agit pas du premier affrontement du genre dans cette localité.

Avec une population inférieure à 100 000 personnes, Clarington est l'une des huit municipalités que compte la région de Durham. On y trouve déjà l'incinérateur Durham York Energy Centre qui traite près de 160 000 tonnes de déchets par an et, non loin de là, l'usine St. Mary's Cement, qui brûle environ le même montant d'ordures.

Le troisième centre de traitement est une usine qui digère les déchets de façon anaérobique en séparant les plastiques des déchets organiques. Les plastiques iront à l'incinérateur. La technologie de l'usine permettra de créer du compost et du gaz naturel.

Préoccupations environnementales

Certains résidents se disent toutefois inquiets relativement à la qualité de l'air de leur localité et des environs une fois que l'usine sera en production.

Nous sommes préoccupés, parce que nous craignons que Clarington ne devienne une zone sacrifiée , explique Wendy Bracken, qui habite la municipalité de longue date.

Lorsque vous en ajoutez toujours un peu plus à un bassin atmosphérique déjà surchargé dans une région encore intacte, c'est là que les problèmes commencent , poursuit Mme Bracken.

Wendy Bracken se dit inquiète de la pollution atmosphérique que créera le nouvel incinérateur de Clarington. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Mme Bracken aimerait plutôt que l'on réduise les activités d'incinération dans la région de Durham pour privilégier davantage le recyclage.

La région de Durham a voté en mai 2020 en faveur de la construction d'une troisième usine à Clarington sur les terrains de l'entreprise Durham York Energy Centre. Le conseil municipal de la petite localité se bat depuis contre cette décision.

Plus tard, dans le courant de l'année 2020, la localité a évoqué son droit de traduire la région devant un médiateur dans le but de faire casser la décision des élus régionaux.

Selon M. Neal, les pourparlers doivent débuter le mois prochain. Il affirme que cette future usine n'est que la pointe de l'iceberg.

Qu'est ce que cela sera par la suite? Va-t-on accepter sur notre territoire tous les centres de recyclage de la région? , s'interroge-t-il.

Futur aménagement récréatif

M. Neal ajoute que la construction de la nouvelle usine va à l'encontre du souhait des résidents de créer près du même endroit un grand parc près du lac Ontario.

On y propose d'y aménager un amphithéâtre pour des spectacles ou des concerts en plus d'un terrain de jeu pour enfants et une aire de pique-nique avec vue sur le lac , déclare-t-il.

C'est incompatible avec l'idée d'un centre de traitement, mais la région pense le contraire , déclare-t-il.

Des conseillers régionaux disent que ces problèmes sont disproportionnés alors que d'autres soutiennent que les inquiétudes des élus locaux sont exagérées.

Le conseiller Bill McLean, qui représente le quartier numéro 2 de Pickering, affirme que l'usine anaérobique sera la meilleure et la plus sécuritaire du genre.

Il est d'avis que ce centre de traitement permettra de mieux trier les déchets organiques des ménages de la région et d'éviter qu'ils se rendent dans les deux autres usines. Ça permettra de réduire les émissions dans l'atmosphère , dit-il.

Le conseiller McLean assure qu'il compatit et comprend les préoccupations des résidents de Clarington. Nous allons faire tout en notre pouvoir pour que nous ayons de bonnes relations avec eux , ajoute-t-il.

M. McLean affirme néanmoins que la région de Durham a envisagé cinq ou six autres endroits pour y aménager l'usine controversée, mais que la localité de Clarington remplissait tous les critères de sélection, non seulement pour l'aménagement mais aussi pour le transport des déchets.

D'après les informations de CBC News