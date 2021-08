Circulation plus lente sur le pont Pierre-Laporte à la reprise des travaux

Depuis 22 h dimanche soir, deux voies sur trois sont fermées dans chaque direction. Cette fermeture partielle, qui doit durer 10 jours, vise à permettre au ministère des Transports (MTQ) de remplacer une membrane d’étanchéité sur la chaussée, en direction sud. Les mêmes travaux ont été exécutés en direction nord au mois de juin.

Lundi matin, il fallait prévoir entre 20 et 30 minutes pour traverser le fleuve Saint-Laurent vers Lévis. Le Ministère a reconnu qu’il y avait eu un peu plus de bouchons que lors du début de la phase 1.

Il y avait un peu de congestion ce matin. Ça semble s’être résorbé un peu, mais c’est certain qu’on passe de trois voies dans une direction à seulement une voie. Alors, c’est certain qu’il y a des impacts sur la circulation , a indiqué Émilie Lord, porte-parole au MTQministère des Transports du Québec .

Le Ministère espère que les automobilistes seront aussi disciplinés que lors de la phase 1 des travaux pour éviter les problèmes de congestion.

On a recommandé le plus possible aux citoyens qui peuvent éviter le secteur de l’éviter ou encore de trouver des moyens de transport alternatif , a rappelé Mme Lord.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc