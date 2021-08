Des garderies à 10 $ par jour au Manitoba d’ici 2023

Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et la ministre de la Famille du Manitoba, Rochelle Squires, ont signé une entente lundi matin dans les locaux du YMCA-YWCA de Winnipeg.

Le gouvernement fédéral s'engage à investir 1,2 milliard de dollars sur cinq ans dans le système de garde d'enfants au Manitoba.

Le budget fédéral 2021 annonçait des investissements totalisant 30 milliards de dollars sur 5 ans en vue notamment de la création de places en garderie à 10 $ par jour à l'échelle nationale.

Au Manitoba, le plan prévoit que les frais de garde seront d'abord réduits de 50 % d’ici la fin de 2022, indique un communiqué de la province du Manitoba et du fédéral.

De plus, 23 000 nouvelles places en garderie seront créées au Manitoba pour les enfants de 6 ans et moins d’ici la fin de l’exercice financier 2025-2026.

Ces nouvelles places seront créées dans des centres d'apprentissage publics ainsi que dans les garderies en milieu familial.

Les parents auront aussi plus d’options pour faire garder leurs enfants hors des heures habituelles de garde.

Un total de 1700 places en garderie sont créées le soir et la fin de semaine. Un parent ne travaille pas seulement de 9 h à 17 h ,a indiqué le ministre Hussen en conférence de presse.

La ministre de la Famille, Rochelle Squires, se réjouit du résultat de cette négociation entre son gouvernement et le fédéral.

La pandémie a disproportionnellement frappé les femmes et on doit corriger cela. [...] C’est une excellente nouvelle pour les enfants, les parents et les éducateurs. C’est aussi un pas important vers la reprise économique du Manitoba pour que plus de femmes que jamais réintègrent le marché du travail , a déclaré Mme Squires.

Elle ajoute que le fédéral continuera à appuyer financièrement la province après les cinq années prévues à cette entente, comme le budget fédéral l'indiquait.

Augmentation des salaires des éducatrices

La ministre Squires a fait savoir que sa prochaine tâche consiste à augmenter le salaire des éducatrices pour combattre la pénurie de main-d’œuvre et favoriser la rétention du personnel.

Elle affirme que le fédéral a offert une enveloppe budgétaire à cet effet et que des discussions démarreront bientôt.