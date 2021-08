Traversée du lac Saint-Jean en pédalo : défi réussi pour Philippe Laprise

L'humoriste Philippe Laprise a relevé deux défis avec brio, lundi. Il a traversé le lac Saint-Jean en pédalo en 8 heures et il a dépassé son objectif de levée de fonds pour sa fondation.

Philippe Laprise espérait arriver avant 13 h à Roberval. Il est arrivé à 12h02 devant une foule.

L'humoriste était ému lorsqu'il a vu les gens présents, l’applaudir, crier et chanter pour lui.

Je le goût de brailler. On a connu toutes sortes de conditions. C’est un défi qui était complètement TDAH. Pour vrai, ce qui a été le plus dur c’était les maux de ventre, il fallait que je me parle. Merci à tous ceux qui m’ont accompagnés!

Son fils l'attendait à Roberval. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les gens me demandent si je vais le faire l’an prochain… je pense pas , a-t-il dit en riant.

Pendant son périple, plus de 28 000 $ ont été amassés. La Fondation Philippe Laprise a donc dépassé ses attentes, depuis le départ tôt lundi matin de Péribonka.

L'humoriste a relevé son défi malgré les vagues importantes dans le lac Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Selon des informations de Laurie Gobeil.