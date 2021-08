COVID-19 : 13 nouveaux cas en 3 jours en Outaouais, 5 nouvelles infections à Ottawa

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais recense 13 nouveaux cas de COVID-19 pour vendredi, samedi et dimanche, pour un total de 12 635 infections depuis le début de la pandémie.

Le nombre de cas actifs est évalué à 28 dans la région, selon les plus récentes données publiées par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), soit six de plus que rapportés vendredi.

Aucun nouveau décès en lien à la maladie n’a été signalé au cours de la fin de semaine. Le nombre de décès demeure inchangé, à 215 morts en raison de la COVID-19, en Outaouais.

Légère baisse des cas actifs à Ottawa

Santé publique Ottawa (SPO) a fait état de cinq nouvelles infections au cours des 24 dernières heures, pour un total de 27 883 cas depuis le début de la crise. Il s'agit de la première fois en cinq jours que le nombre de cas rapportés par SPOSanté publique Ottawa est inférieur à 10.

À l’heure actuelle, 73 cas sont considérés comme étant actifs, soit quatre de moins que la veille.

Trois personnes sont hospitalisées en lien à la COVID-19 sur le territoire d’Ottawa, dont une personne aux soins intensifs.

Aucun nouveau décès des suites de la maladie n’a été rapporté. Ce bilan reste donc à 593 morts.