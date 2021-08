Microsoft teste un mode nuit sur Xbox

Microsoft veut rendre les séances de jeu tardives plus douces pour les yeux sur ses consoles Xbox. L’entreprise teste un mode nuit qui permet d’abaisser la luminosité de l’écran et de filtrer la lumière bleue, entre autres.

Pour l’instant, l’option est accessible aux membres Xbox Insiders seulement. Ce programme permet aux adeptes de Xbox d’essayer de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux jeux en premier.

En plus de permettre de contrôler les paramètres de l’écran, le mode nuit peut aussi tamiser la lumière émise par les manettes et par le bouton d’alimentation de la console. Il est également possible de désactiver la technologie HDR.

Dans un menu dédié au mode nuit, les joueurs et joueuses peuvent choisir l’heure à laquelle s’activent ces fonctions.

Plusieurs appareils et applications proposent un mode nuit, mais peu de consoles de jeux vidéo le faisaient jusqu’à présent, même si elles offrent souvent des réglages permettant d’assombrir l’écran d’une façon ou d’une autre.