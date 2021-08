Drame à Timmins: la police confirme qu'il s'agit d'un père et ses deux enfants

Le Service de police de Timmins confirme que les les corps retrouvés dans un véhicule dans le lac Little Pearl, à Timmins, sont ceux d'un père et de ses deux enfants.

Les corps ont été retrouvés samedi par des plongeurs de la Police provinciale de l'Ontario. Il s'agit de ceux d'un homme de 42 ans, d'un garçon de 11 ans et d'une fillette de 7 ans.

Vendredi après-midi, la police de Timmins avait répondu à un appel à propos d'une voiture s’était engloutie dans le lac Little Pearl à Schumacher en banlieue de Timmins.

Nous ne sommes pas à la recherche d’un suspect. On pense que le conducteur, c’était le père et ses deux enfants dans le véhicule , dit le porte-parole de la police de Timmins Marc Depatie.

Selon M. Depatie, la police estime qu'il s'agit d'un cas où le conducteur voulait s'infliger lui-même du mal, ce qui a eu les mêmes conséquences pour les deux jeunes occupants.

Selon les témoignages recueillis par des témoins, le conducteur a été stationné pour une certaine période de temps et il a traversé toutes les 4 voies du Boulevard Algonquin et il est rentré dans le lac Little Pearl.

Samedi matin, les plongeurs de la Police provinciale de Gravenhurst sont venus en renfort pour trouver le véhicule au fond du lac. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Basés sur les témoignages, l’âge du véhicule, la condition, nous ne sommes pas du point de vue qu’il s’agit d’un accident. Une citation de :Marc Depatie, porte-parole de la police de Timmins

Une enquête criminelle et une analyse plus approfondie du véhicule sont en cours.

Les noms des victimes ne seront pas dévoilés à la demande de la famille.

Un autre drame dans le lac Little Pearl

À Timmins, le lac Little Pearl, devant le chevalement de mine à Schumacher, n’en est pas à son premier drame.

En mai 2015, la fourgonnette de Richard Gagnon, 23 ans, avait aussi quitté la route 101 et plongé dans le lac.

Après que la police s'est présentée à la résidence familiale de la rue Denise pour annoncer la mort de leur fils, les autorités ont fait une macabre découverte.

Les corps inertes de Michel et Carole Gagnon, le père et la mère du jeune homme, s’y trouvaient.