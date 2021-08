Le commerce local en plein essor à Windsor

Rien que pour les rues Ottawa et Drouillard, au moins 19 nouvelles entreprises locales ont ouvert leurs portes, la plupart d’entre elles remplissant et rénovant des commerces laissés vacants.

11 commerces ont fermé leurs portes l’an dernier sur la rue Ottawa à cause de COVID-19. À ce jour, 9 nouvelles enseignes les ont remplacées.

Ettore Bonato, président du Business Improvement Association (BIA) [Association d’amélioration des affaires, traduction libre] au Quartier commercial Italien de la rue Ottawa, est agréablement surpris par cet essor.

C’est étonnant de voir le genre de renouveau que l’on observe sur la rue Ottawa, ainsi qu’ailleurs dans la ville , a-t-il déclaré.

Le président de Ford City BIA, Shane Potvin, a déclaré qu'il y a eu 10 nouvelles entreprises qui ont emménagé au cours de la dernière année. Photo : Jennifer La Grassa/CBC

Le quartier Ford-City, qui peinait à relancer ses activités commerciales depuis de nombreuses années, constate aussi l'émergence de nouveaux commerces.

Nous avons probablement connu la plus forte croissance que nous ayons vue depuis de nombreuses années, et beaucoup de nouveaux commerces vraiment uniques se sont installés dans le quartier , a expliqué Shane Potvin, président de la BIA Ford City. C’était évidemment une surprise, mais nous avons vu cet élan se développer et je pense que ce n’était qu’une question de temps.

Les affaires vont bon train

Le centre-ville de Windsor voit également apparaître de nouveaux visages et de nouvelles vitrines. L’un d’entre eux est Diva’s Delite, un restaurant qui servira une cuisine caribéenne et canadienne. Hormis l’enseigne déjà placée, les travaux de rénovation se poursuivent à l’intérieur de ce local qui était auparavant un bar-restaurant.

Diva's Delite, situé sur Chatham Street West au centre-ville de Windsor, rénove l'ancien emplacement de Koko-Pellies. Photo : Jennifer La Grassa/CBC)

La propriétaire de ce nouveau commerce, Earn Baker, explique qu’elle prévoyait d’ouvrir avant la pandémie, mais qu’elle a décidé d’attendre que la situation s’améliore. Elle possède un autre restaurant à Toronto et voulait apporter une expérience similaire à Windsor.

Ça a été différent , dit Mme Baker à propos de l’ouverture de ce magasin. Avec la pandémie, il est plus difficile de tout préparer, d’être prêt, de répondre aux exigences de la santé publique.

Elle prévoit d'ouvrir le restaurant d’ici la fin du mois d’août.