Les spectacles en présentiel de retour au festival Up Here

Le festival d’art urbain et de musique émergente Up Here présentera cette année trois grands concerts en présentiel. Les organisateurs de l’événement, qui se tiendra du 20 au 22 août, ont dévoilé les artistes invités lundi.

Lors de la première soirée, le public pourra découvrir la formation montréalaise électro-pop Marie Davidson et l’Oeil nu, l’artiste torontoise NYSSA ainsi que l’artiste sudburois The 555.

Le rappeur torontois Cadence Weapon et la rappeuse montréalaise d’origine éthiopienne Naya Ali seront en prestation le samedi 21 août, ainsi que le rappeur sudburois Jor’Del Downz.

Le rappeur torontois Cadence Weapon sera en spectacle à Sudbury au festival Up Here. Photo : Mark Sommerfeld

L’artiste ojibwé de Hamilton, Zoon, le groupe Casper Skulls et l’auteure-compositrice-interprète folk-country sudburoise Julie Katrinette offriront, quant à eux, des spectacles le 22 août, le jour de clôture du festival.

La rappeuse d'origine éthiopienne Naya Ali, maintenant installée à Montréal. Photo : Erhan Kip / Naya Ali

Créer un espace où les gens vont se sentir à l’aise

Toutes les performances prévues au festival auront lieu à l'extérieur — sur la rue Durham au centre-ville — et le cofondateur du festival Up Here, Christian Pelletier, explique que les protocoles sanitaires seront de mise. Le port du masque sera exigé dans certaines circonstances comme lors des commandes au bar.

On cherche vraiment à créer un espace où les gens vont se sentir à l’aise de prendre [une boisson] et d’écouter le show, de trouver leur petit coin en arrière, de retrouver leur petite bulle, de faire leur petit coucou à des amis à distance et d’apprécier un show live , affirme-t-il.

Un des moments les plus marquants pour Christian Pelletier était d'observer Troy Lovegate rajouter les derniers petits détails sur sa murale. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Le festival avait dû être annulé l’an dernier en raison de la pandémie.

J’ai hâte au test de son. [...] Il y a quelque chose d’important là-dedans de se retrouver mais aussi de retrouver ce sentiment-là de [savoir qu’] on est passé à travers cette affaire-là ensemble puis de reconnecter. C’est pas évident, ça demande beaucoup de flexibilité au niveau organisationnel, mais je pense qu’on a trouvé une formule qui va fonctionner. Une citation de :Christian Pelletier, cofondateur du festival Up Here

Le dôme géodésique emblématique du festival Up Here. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le public pourra d’ailleurs explorer le site la semaine précédant le festival afin de se familiariser avec le site de l’événement, voir là où sont les salles de bain, où ils pourront s’asseoir, [...] pour se sentir à l’aise le jour du spectacle .

Christian Pelletier se dit encouragé par l’expérience récente du festival River and Sky, l’un des premiers festivals à reprendre cet été dans le contexte de la pandémie, et estime qu’Up Here pourra bien se dérouler en toute sécurité.

Je sais que les gens hésitent de se rassembler encore. Il y en a qui sont plus prêts que d’autres. Nous, on met toutes ces mesures en place et on a vraiment choisi un site qui est grand pour permettre aux gens de se sentir à l’aise. On a hâte d’expérimenter avec ça.

Le festival a dévoilé le mois dernier la liste des muralistes invités cette année.

Avec les informations d'Aya Dufour