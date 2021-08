Hausse des signalements à la DPJ au Québec : « la situation est inquiétante »

C'est énorme , convient le cabinet de Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. La situation est inquiétante car le nombre de signalements est particulièrement élevé , ajoute-t-on par courriel.

En entrevue téléphonique, le ministre s'inquiète d'un bris de services si la charge de travail continue de s'accumuler sur le réseau, en particulier sur la première ligne qui doit composer avec cette hausse marquée des appels à la DPJDirection de la protection de la jeunesse .

On arrive à une situation qui est assez critique à la Protection de la jeunesse. Une citation de :Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2022 signalements ont été compilés dans la province pour la seule semaine du 25 juillet. Du nombre, 725 ont été retenus.

Une telle affluence a fait gonfler la liste des cas en attente d'une évaluation à 4110, alors qu'elle était à 3392 à pareille date en 2019. Les cas moins urgents se retrouvent généralement sur cette liste, alors que les urgences demeurent traitées dans un délai parfois aussi court que 24 heures.

L'année de référence choisie est pré pandémique, notamment parce que les signalements ont chuté dramatiquement durant l'année 2020, marquée par des périodes de confinement forcées par la COVID-19. À certains endroits, les listes d'attente avaient même été éliminées complètement.

La hausse observée cet été est d'autant plus notable, selon le gouvernement, puisque 30 % des signalements proviennent normalement du milieu scolaire. Or celui-ci est sur pause depuis plus d'un mois pour les vacances estivales.

Exode du personnel

Le problème est double dans le réseau de la protection de la jeunesse, analyse le ministre Carmant. Au même moment où la pression augmente avec la hausse des signalements, la capacité de traitement a atteint un point de surchauffe dans plusieurs régions de la province, faute de personnel.

Plusieurs intervenants travaillent à temps partiel et nous manquons également de personnel. Donc comme le nombre de signalements augmente, il faut s’assurer que les délais de traitement soient respectés, autant pour le traitement des signalements qu’à [l'étape de] l’évaluation et orientation , poursuit son cabinet.

En deux ans, le bureau du ministre évalue à plus de 300 le nombre de personnes ayant quitté le réseau. Ce sont surtout des travailleuses sociales qu'on a perdues. Ce sont ces gens-là qu'on veut maintenir en travail à temps plein , souligne le ministre.

Ironiquement, le gouvernement annonçait, il y a deux ans, un investissement supplémentaire de 47 millions $ à la DPJDirection de la protection de la jeunesse pour embaucher 400 professionnels et réduire les listes d'attente.

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et services sociaux. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roussel

Primes d'urgence

Pour retenir les employés et s'assurer d'avoir des travailleurs à temps plein, le gouvernement a signé un arrêté ministériel, la semaine dernière, octroyant des primes de 100 $ par semaine à différents travailleurs de la DPJDirection de la protection de la jeunesse . Le tout a été confirmé dans la Gazette officielle du 5 août.

La prime peut aller jusqu'à 1000 $ par mois si l'employé travaille quatre semaines consécutives à temps complet. Le ministre Carmant espère ainsi palier au nombre croissant de cas et éviter les délais déraisonnables dans leur traitement.

La cible gouvernementale, entre la rétention d'un signalement et un premier contact d'intervention, est fixée à une moyenne de 12 jours, à l'exception des urgences.

Le gouvernement a par ailleurs utilisé le décret d'urgence sanitaire pour y ajouter les titres d'emploi liés à la Protection de la jeunesse. Il s'agit dans les faits du même mécanisme que la prime COVID-19 offerte à certains travailleurs du réseau de la santé.

C'est donc dire que cette prime prendra fin lorsque le gouvernement lèvera l'état d'urgence sanitaire, en vigueur depuis mars 2020.

Du jamais-vu

L'expression du jamais-vu revient dans plusieurs régions de la province ces dernières semaines.

À Québec, le Syndicat des professionnèles, techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux rapporte 409 cas en attente d'évaluation au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale. Parmi les signalements retenus, 90 enfants sont toujours en attente d'être pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse.

Selon des sources syndicales, la région de Québec n'a pas l'habitude d'avoir autant de cas sur la glace.

Elles expliquent que les travailleuses sociales doivent traiter davantage de dossiers dans leurs tâches quotidiennes pour palier la hausse des signalements, et ce depuis plusieurs mois. La charge est passée de 18 à parfois 25 dossiers par employée, faute de personnel.

En Chaudière-Appalaches, où la hausse des signalements avait été remarquée dès le mois de mars, le nombre de dossiers en attente demeure au-dessus de la moyenne et a même augmenté par rapport au printemps.