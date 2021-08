COVID-19 : l’Ontario rapporte 325 nouveaux cas, une baisse après 4 jours de hausse

Santé publique Ontario rapporte 325 nouveaux cas de COVID-19 lundi, une baisse d’environ une centaine de cas après avoir constaté son plus lourd bilan quotidien depuis le mois de juin, dimanche.

Localement, c’est toujours le bureau de santé publique de Toronto qui rapporte le plus de cas, soit 90, après avoir rapporté plus de cent cas dimanche pour la première fois en plus d’un mois.

À l’échelle locale, la province a aussi rapporté 47 nouveaux cas dans la région de Peel, 29 dans la région de York, 29 à Hamilton et 26 à Windsor-Essex.

La province fait également état de 192 nouvelles guérisons et ne rapporte aucun décès supplémentaire. Le bilan demeure donc à 9407 pertes de vie liées au coronavirus depuis le début de la pandémie.

Plus de 15 800 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 heures, soit environ un tiers de moins que la veille.

On compte par ailleurs deux patients de moins atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, pour un total de 113, dont 70 sous respirateur.

La campagne de vaccination continue elle aussi de s'essouffler. Seulement 29 949 doses ont été administrées dimanche, soit 17 000 de moins que la veille.

Au total, 19 902 159 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été injectées en Ontario. À l'heure actuelle, environ 73 % des adultes ontariens ont reçu les deux doses nécessaires à l'immunisation.