Ottawa impose de nouvelles sanctions contre le Bélarus après un an de répression politique

Discrètement, puisque toute manifestation contre le régime est proscrite au pays, pendant que les autorités multiplient les arrestations arbitraires et imposent de lourdes peines de prison aux protestataires.

La communauté internationale souligne elle aussi ce triste anniversaire. Tant le Canada que les États-Unis ont annoncé aujourd'hui une série de nouvelles sanctions visant à faire monter la pression sur M. Loukachenko et sur les ténors économiques du pays.

Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères, annonce aujourd'hui de nouvelles sanctions en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales en réponse aux violations continues, flagrantes et systématiques des droits de la personne au Bélarus , peut-on lire dans le communiqué qu'a transmis Ottawa aux médias. Ces nouvelles mesures sont surtout économiques. Elles visent entre autres les valeurs mobilières, les marchés monétaires, les emprunts et l'assurance.

Le gouvernement canadien restreint également l'accès aux produits pétroliers, mais aussi à ceux de la potasse. Cette mesure risque de faire mal à l'économie du Bélarus, un des plus gros producteurs d'engrais à base de potasse du monde.

Le ministre des Affaires étrangères du Canada Marc Garneau a annoncé une nouvelle série de sanctions contre le Bélarus (archives). Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Pour justifier cette nouvelle pléthore de sanction, Ottawa ne mâche pas ses mots. Le ministère des Affaires étrangères qualifie la réélection d'Alexandre Loukachenko de frauduleuse . Depuis, selon le gouvernement canadien, le régime n'a cessé de museler l'opposition politique, et la répression contre les médias indépendants n'a fait que s'intensifier .

Il y a un an, le régime bélarusse a démontré son mépris flagrant pour les droits de la personne lors des élections présidentielles frauduleuses d'août 2020. [...] Les mesures annoncées aujourd'hui montrent que le Canada ne prendra aucun répit pour que cesse l'impunité de ceux qui violent les droits de la personne. Une citation de :Marc Garneau, ministre canadien des Affaires étrangères

Le Canada ne fait pas cavalier seul. Le président américain Joe Biden a également ordonné une série de nouvelles sanctions contre des personnalités, des entreprises et des entités du Bélarus, accusé de violations continues des libertés démocratiques, des droits de la personne et des règles internationales .

Les États-Unis exigent la libération immédiate des prisonniers politiques et la mise en place d'élections présidentielles libres, sans quoi les sanctions continueront de s'appliquer.

Il n'y a aucune répression au Bélarus, affirme Loukachenko.

Alexandre Loukachenko a lui aussi souligné l'anniversaire de sa réélection lors d'une rencontre télévisée avec des dignitaires et des membres de la presse, rencontre qui a duré plus de six heures.

Lors d'un discours que des médias internationaux ont qualifié de très décousu , le dirigeant a encore accusé l'opposition de vouloir fomenter un coup d'État . Il a balayé du revers de la main les accusations selon lesquelles son régime aurait été impliqué dans la mort jugée suspecte de l'opposant Vitali Chychov, retrouvé pendu la semaine dernière en Ukraine.

Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko (à droite) font front commun contre les pays occidentaux (archives). Photo : Reuters / Vasily Fedosenko

Chychov, mais c'est qui pour moi ou pour le Bélarus? […] C'est personne pour nous, qui serait allé le pendre ? a-t-il affirmé.

Il n'y a pas et il n'y aura jamais de répression dans mon pays […] Je n'en ai pas besoin. Une citation de :Alexandre Loukachenko, président du Bélarus

M. Loukachenko s'en est également pris à la sprinteuse bélarusse Krystsina Tsimanouskaya, qui soutient que les autorités ont tenté de la rapatrier de force des Jeux olympiques de Tokyo lorsqu'elle a critiqué la Fédération d'athlétisme du pays.

Un mensonge , selon le dirigeant, qui soutient que l'athlète a été téléguidée par ses petits amis polonais .

Mme Tsimanouskaya, qui dit craindre la prison, s'est en effet réfugiée en Pologne, voisine du Bélarus et fervente défenderesse de l'opposition exilée

Les manifestations se transportent à l'étranger

Après un an de répression, l'opposition au Bélarus est en somme décimée. Il n'y a plus de manifestations au pays, alors que l’on comptait des dizaines de milliers de protestataires l'année dernière.

L'arrestation du journaliste de 26 ans Roman Protassevitch et de sa compagne Sofia Sapéga alors qu'ils se trouvaient à bord d'un avion de la compagnie Ryanair est un exemple récent de jusqu'où le régime est prêt à aller pour faire taire ses critiques. L'avion où se trouvaient les opposants avait été détourné par les autorités bélarusses, qui avaient prétexté un appel à la bombe. Une fois de retour à l'aéroport, les forces de l'ordre avaient fait irruption dans l'appareil pour s'emparer des deux protestataires.

Devant l'ampleur de la répression, plusieurs opposants au pouvoir se sont réfugiés dans les pays voisins, et organisent une résistance à distance. Les manifestations pour souligner le premier anniversaire de la contestation contre le régime se font donc à l'étranger, entre autres en Pologne, en Lituanie et en Ukraine.

Interdite au Bélarus, les manifestations contre le régime se sont transportées à l'étranger, dont celle-ci, qui a eu lieu dimanche en Pologne. Photo : Associated Press / Czarek Sokolowski

Alexandre Loukachenko semble déterminé à garder le contrôle du pays, lui qui accuse ses critiques d'être des suppôts de l'Occident , en guerre larvée contre la Russie de Vladimir Poutine.

Vous risquez de déclencher la troisième guerre mondiale ! C'est à cela que vous cherchez à nous pousser, nous et les Russes ? [...] Si cela produit, vous ne serez pas les vainqueurs ! Une citation de :Alexandre Loukachenko