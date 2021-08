L’industrie du tourisme montréalaise applaudit le retour des Américains

En entrevue à RDI matin, Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, s’en réjouit. C’est une bonne nouvelle. Pour nous, c’est 2 à 2,5 millions d’Américains qui ont la possibilité de venir à Montréal. C’est le deuxième marché en importance.

Quand on a ouvert les frontières pour les Ontariens, dit-il, on a vu tout de suite une croissance assez importante .

En fin de semaine c’était environ 40 à 50 % de taux d’occupation, c’est trois fois plus que l’année dernière. Une citation de :Yves Lalumière, PDG de Tourisme Montréal

Pour Ève Paré, présidente-directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal, il est encore tôt pour dresser un tableau complet de la situation.

Se confiant à l'émission Tout un matin, elle affirme qu’actuellement, les réservations entrent encore au compte-gouttes . Cela fait partie d’un phénomène observé depuis plusieurs mois, les réservations se font au tout dernier moment , souligne-t-elle.

Mme Paré partage l’enthousiasme du PDGprésident-directeur général de Tourisme Montréal.

On s’attend davantage à voir les réservations se matérialiser peut-être plus vers le milieu, voire la fin de la semaine. Une citation de :Ève Paré, présidente-directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal

Les visiteurs attendus sont essentiellement des touristes pour de courts séjours urbains, explique-t-elle. Une clientèle composée en grande partie de touristes qui viennent en voiture du nord-est des États-Unis pour une fin de semaine .

Des personnes portant des masques de protection passent devant des stands de souvenirs dans le Vieux-Port de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Mme Paré revient également sur les vacances de la construction, qui ont permis une petite bouffée d’oxygène, sans égaler toutefois les taux d’occupation des hôtels avant la pandémie.

Sur l’île de Montréal, on a fini le mois de juillet avec un taux d’occupation de 32 %. Une citation de :Ève Paré, PDG de l'Association des hôtels du Grand Montréal

Mais à Québec, les chiffres étaient plus encourageants avec un taux d’occupation de 58 %. Pourquoi Montréal peine-t-elle à attirer les Québécois?

Ève Paré rappelle qu’en temps normal, la clientèle habituelle de Montréal est constituée de 80 % de visiteurs venant de l’extérieur de la province.

Elle dit toutefois croire en un retour progressif.

On a rouvert la frontière avec l’Ontario, on voit les Ontariens. Il nous manque encore les Français, les Européens, les Japonais et les Américains, qui commencent à entrer. C’est un retour progressif , explique-t-elle.

Elle estime que le retour graduel sera probablement bon pour l’industrie qui vit une pénurie de main-d’œuvre. Cela permettra de prendre le temps de reconstituer des équipes .

Une salle du Palais des congrès à Montréal. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le retour sera également progressif pour le tourisme d’affaires.

Les congrès et les colloques comptent pour beaucoup à Montréal. Mais d’ici la fin de l’année, il ne faudra pas s’attendre à des miracles, laisse entendre la présidente-directrice générale de l'Association des hôtels du Grand Montréal.

La plupart des évènements ont été reportés ou annulés.

Il faudra attendre 2023 pour espérer un véritable retour à la normale, mais le tout dépendra de la situation pandémique et de la vaccination à l’échelle mondiale.