Le répit apporté par la fraîcheur et l’humidité au cours du week-end aura été de courte durée.

Lundi sera le dernier jour de température normale pour la saison, explique Jonathan Bau, d’Environnement Canada, qui s’attend à des chaleurs qui pourraient s’accompagner d’avertissements.

Le point culminant de ces températures élevées devrait survenir jeudi. On ne parle pas de 40 degrés comme on a connu sous le dôme de chaleur, qui était exceptionnel, mais on verra des températures records ou près des records , dit-il.

Températures prévues jeudi en Colombie-Britannique Kamloops : 35 degrés

Kelowna : 34 degrés

Victoria : 31 degrés

Vancouver : 29 degrés

Le danger que pose la chaleur pour la population est bien réel. La canicule qui a assiégé la Colombie-Britannique entre le 25 juin et le 1er juillet a fait 570 morts.

Les autorités sanitaires rappellent que ces températures extrêmes sont d’autant plus dangereuses qu’elles sont jumelées à une qualité de l’air dégradée en raison des feux de forêt.

Alors que les feux de camp sont interdits à travers la province jusqu'en octobre, l'activité humaine est responsable de plus de 32 % des incendies recensés depuis le début de la saison. Photo : BC Wildfire

La chaleur, alliée des feux

En plus de nuire à l’agriculture et à la santé des poissons, le temps chaud augmente le degré d’inflammabilité et présente ainsi un risque accru de feux de forêt.

La progression du feu de White Rock Lake a par ailleurs été freinée par les averses au cours du week-end.

Des 272 feux de forêt actifs dans la province, 31 sont considérés comme étant importants en raison de leur proximité avec une communauté ou de leur taille.

À l'heure actuelle, plus de 3500 pompiers, dont 382 proviennent de l'extérieur de la province, tentent de les maîtriser.

Avec les informations d'Yvette Brend