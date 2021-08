Disparition de Madison Roy-Boudreau : les recherches se concentrent à Middle River

Les recherches se concentrent dans cette rivière à Middle River, au sud de Bathurst. Photo : Radio-Canada

L’adolescente de 14 ans a été vue pour la dernière fois le 11 mai. La police de Bathurst considère sa disparition comme suspecte et mène une enquête criminelle.

À Middle River, les policiers de Bathurst sont notamment appuyés par une équipe de récupération sous-marine de la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ).

Les membres de l'équipe passent le cours d'eau au peigne fin afin de ne manquer aucun élément qui pourrait permettre d'élucider le mystère qui entoure la disparition de l'adolescente. Photo : Radio-Canada

D’autres agents de la GRCGendarmerie royale du Canada ainsi que des policiers de Miramichi et du service régional BNPPBeresford, Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte participent aussi aux recherches, précise la police de Bathurst.

Madison Roy-Boudreau mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse 54 kg (119 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux brun pâle. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un coton ouaté gris et des pantalons avec un motif de camouflage.

Madison Roy-Boudreau a été aperçue pour la dernière fois au matin du 11 mai 2021, vers 7 h 30. Photo : Courtoisie

La police de Bathurst demande à toute personne qui aurait des renseignements au sujet de la disparition de Madison Roy-Boudreau de communiquer avec elle au 506 548-0420 (option #2). Les gens peuvent aussi communiquer avec le service anonyme Échec au crime au 1 800 222-8477.