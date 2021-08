L'art pour guérir : des artistes autochtones dévoilent de nouvelles œuvres en Ontario

Pour moi, les artistes autochtones sont plus que de simples artistes , déclare l'artiste Nyle Miigizi Johnston.

Ce sont nos gardiens du savoir traditionnel. Ce sont nos gardiens de chansons. Ils peignent des images de contextes historiques, de contextes futurs, de contextes présents. Pour moi, ils sont tout , affirme-t-il.

L'une des pièces dévoilées à Toronto, samedi, était la fresque narrative de l’allée Central Hospital Lane, entre les rues Carlton et Gerrard, juste à l'est de la rue Sherbourne. La fresque était en chantier depuis un an et demi.

La murale, qui est composée d’une série de peintures, fait partie du premier corridor de guérison de Toronto.

La série ArtworxTO : Toronto's Year of Public Art 2021-2022, qui est une campagne d’un an pour célébrer l'art public et la communauté à Toronto, a financé le projet. La campagne vise à mettre en valeur la collection d'art public de Toronto et les artistes qui y contribuent.

Deux petites murales, dont celle-ci, ont été peintes à Toronto par cinq jeunes artistes autochtones, avec l'aide de l'organisme à but non lucratif Finding Our Power Together.

La murale principale dévoilée samedi a été peinte par Nyle Miigizi Johnston et par l'artiste Monica Wickeler. Sous leur supervision, deux petites murales ont été peintes par cinq jeunes artistes autochtones, avec l'aide de l’organisme à but non lucratif Finding Our Power Together, qui aide les jeunes Autochtones de Toronto à accéder aux ressources qu'ils recherchent pour atteindre leurs objectifs.

M. Johnston a déclaré qu'une murale est une forme d'art qui permet de raconter des histoires et qui sert de véhicule pour la revitalisation de la langue autochtone.

Le peuple Ojibwe a une si longue histoire de peinture sur les rochers. Regardez les pictogrammes trouvés partout dans les Grands Lacs , a-t-il déclaré.

Pour moi, c'est l'imagerie sacrée qui est appelée à diriger le peuple .

Réhabiliter les ruelles avec de la couleur

Selon Monica Wickeler, ce que nous avons envisagé, c'est de réhabiliter l'allée avec des représentations visuelles de contes avec de la couleur, des espèces indigènes et des plantes médicinales, et de prendre certains des espaces de béton gris et de les remplir de vie et de couleur, et ce faisant, de créer la guérison .

La peinture murale dépeint une histoire autochtone traditionnelle intitulée Le don de l’Impatiente du Cap, une fleur qui pousse sur les bords de rivières ou de ruisseaux. La murale illustre la découverte des propriétés médicinales de cette plante par les peuples autochtones.

L'art, c’est de la médecine , a partagé pour sa part Nyle Miigizi Johnston.

Les intentions de ce projet sont d'aider les citadins à renouer avec la terre, son histoire et les personnes qui en prennent soin et l'ont entretenue afin que nous puissions tous reconnaître le potentiel d'actes réciproques de guérison entre nous et la nature , peut-on lire dans une description du projet.

Une visite virtuelle de l'allée est disponible en visionnant la vidéo ci-bas :

Des jardins de guérison situés le long de l’allée Central Hospital ont été plantés d'espèces indigènes, médicinales et comestibles traditionnelles et rendent hommage au médecin mohawk Dr Oronhyatekha, l'un des premiers médecins agréés au Canada.

Pendant ce temps, à Stratford, en Ontario, Tracey Nepinak est à l'affiche de la pièce de théâtre The Rez Sisters, au festival Stratford. La pièce du dramaturge autochtone Tomson Highway, qui a débuté le 23 juillet, se déroulera jusqu'au 21 août. Elle met en scène sept femmes d'une réserve qui se rendent à Toronto dans l'espoir de gagner au plus grand bingo du monde.

Tracey Nepinak, qui incarne le personnage de Philomena Moosetail dans la pièce, a déclaré que les gens prêtent plus que jamais attention aux histoires autochtones.

Je pense qu'à la lumière de tout ce qui s'est passé au cours de la pandémie … c'est vraiment un moment important pour examiner ces problèmes que nous traitons depuis très, très longtemps. Ils sont toujours d'actualité aujourd'hui, peut-être encore plus maintenant , a souligné Mme Nepinak.

Je pense que les yeux et les oreilles sont grands ouverts pour écouter, pour essayer de comprendre d'où nous venons. Une citation de :Tracey Nepinak, comédienne

Avant la pandémie, en mai 2019, le gouvernement de l'Ontario a supprimé un Fonds pour la culture autochtone de 5 millions $, et selon Mme Nepinak, les mesures de confinement entraînées par la pandémie ont aggravé la situation sur le plan du financement.

Avec des informations de Dale Manucdoc, Muriel Draaisma et Samantha Moya de CBC