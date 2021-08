Cinq choses à retenir du nouveau rapport du GIEC sur le réchauffement climatique 

Responsabilité humaine

Le rapport indique que pratiquement tout le réchauffement de la planète survenu depuis l'ère préindustrielle a été causé par la libération de gaz qui emmagasinent de la chaleur, comme le dioxyde de carbone et le méthane. Une large part de ce phénomène est attribuable aux humains qui brûlent des énergies fossiles, du charbon, de l'huile, du bois et du gaz naturel.

Selon les scientifiques, à peine une fraction du réchauffement observé depuis le 19e siècle peut s'expliquer par des causes naturelles.

Les objectifs de Paris

Presque tous les États ont ratifié l'accord de Paris sur le climat, en 2015, qui vise à limiter le réchauffement de la température de la planète d'ici 2100 à 2 degrés Celsius et idéalement même à 1,5 degré Celsius par rapport aux moyennes de la fin du 19e siècle.

Les quelque 200 co-auteurs du rapport ont analysé cinq scénarios et ont conclu qu'ils mènent tous à un réchauffement dépassant 1,5 degré dès la décennie 2030. Un rythme plus accéléré que prévu. Trois de ces scénarios mènent même directement à une hausse de 2 degrés Celsius au-dessus de l'ère préindustrielle.

Conséquences catastrophiques

Le document de plus de 3000 pages conclut que la fonte des glaciers et la hausse du niveau des mers s'accélèrent déjà. Des événements météorologiques extrêmes, notamment des tempêtes et des vagues de chaleur, devraient aussi s'aggraver et devenir plus fréquents.

La progression du réchauffement est déjà assurée en raison des gaz à effet de serre (GES) déjà libérés dans l'atmosphère par les humains. Cela signifie que même en réduisant immédiatement de manière radicale les émissions de GESgaz à effet de serre , certains changements demeurent irréversibles pour des siècles à venir, mentionne le rapport.

Une lueur d'espoir

Si de nombreuses prévisions du rapport tracent un portrait sombre de l'impact des activités humaines sur la planète et des conséquences qui vont en découler, le GIECGIEC estime toutefois que les fameux points de bascule comme un effondrement catastrophique de la calotte glacière et un ralentissement soudain des courants marins seraient peu probables , sans toutefois pouvoir être totalement écartés.

Le GIEC Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

Le groupe est composé d'experts indépendants rassemblés par des gouvernements et organismes dans le but d'établir le meilleur consensus scientifique possible au sujet de l'évolution des changements climatiques.