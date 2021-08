Les libéraux veulent imposer un passeport vaccinal en Nouvelle-Écosse

Dans un communiqué de presse, lundi matin, le Parti libéral affirme que la « ScotiaPass » permettrait d’appuyer les entreprises, en évitant une quatrième vague de COVID-19.

Je suis de plus en plus inquiet face à l’augmentation des cas de COVID-19 au pays et dans le monde , affirme le premier ministre sortant et chef du Parti libéral, Iain Rankin. Je crois qu’un certificat de vaccination pourrait nous aider à contenir le virus et à nous assurer que les Néo-Écossais sont en sécurité et que les entreprises peuvent prospérer.

Le gouvernement du Québec a annoncé ses intentions d'instituer dès septembre l'utilisation d'une preuve vaccinale par les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin. Photo : Getty Images / Onfokus

Vendredi, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse avait indiqué qu’il n’avait pas l’intention à ce moment-ci d’implanter un passeport vaccinal en suivant le modèle du Québec .

En Atlantique, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador ont également annoncé, vendredi, qu’ils ne comptaient pas suivre l’exemple du Québec.

Le Québec a annoncé, jeudi, qu’il comptait imposer un passeport vaccinal pour des services non essentiels - comme les restaurants, les bars, les salles de cinéma et les salles de sport - afin d’éviter un nouveau confinement généralisé.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déclaré qu'il appuyait l’idée du passeport vaccinal et qu'il envisageait même de rendre la vaccination contre la COVID-19

En France, le passeport sanitaire fait son entrée dans la vie des citoyens, ce lundi.

Le document - qui prouve que la personne est vaccinée ou qu’elle a reçu un résultat négatif à un test de dépistage au cours des 72 dernières heures - est obligatoire pour aller au restaurant, au bar et au cinéma, ou prendre le train et l’avion. Il sera également demandé dans les hôpitaux, tant qu’il n’est pas un frein pour les soins utiles et urgents.