Réouverture de la frontière américaine : Edmundston entre joie et crainte

Les Américains entièrement vaccinés peuvent franchir la frontière canadienne pour des raisons non essentielles depuis lundi matin, après une interruption d’environ 17 mois.

Les villes d’Edmundston au Nouveau-Brunswick et de Madawaska dans l'État du Maine sont séparées par une frontière, mais des résidents d’Edmundston considèrent leurs voisins américains comme étant des membres de leur communauté.

Pour plusieurs personnes interrogées au hasard à Edmundston, la réouverture de la frontière représente des retrouvailles après une longue séparation.

Bien, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que mon conjoint est justement à Fort Kent, que je n'ai pas vu [depuis] 17 mois , indique Sylvie Corriveau.

Sylvie Corriveau explique qu'elle n'a pas vu depuis presque deux ans des membres de sa famille qui habitent aux États-Unis. Photo : Radio-Canada

C'est le temps que la vie recommence, qu'on recommence, parce que nous autres ici, Madawaska et Edmundston, c'est comme deux villes jumelles. C’est nos amis, nos familles. On travaille tous ensemble et on vit tous ensemble. Ça fait quasiment deux ans qu’on ne s’est pas vus , estime Rénald Dufour.

D’autres résidents sont toutefois un peu inquiets, car la pandémie se poursuit.

Avec la COVID-19 cette année, ç'a n’a pas bien été avec eux autres. J'aimerais mieux qu'ils ne l'amènent pas ici , affirme Alison Boudreau.

Une clientèle importante à Edmundston

Des commerçants attendaient également avec impatience la réouverture de la frontière parce que la région reçoit habituellement une importante clientèle des États-Unis.

Oui, c’est une bonne nouvelle. Nous, on est accotés dans le coin au Nord-Ouest. On avait la frontière du Québec maintenant, et la frontière américaine. C'est certain que nous, ça nous sauve, ça change tout pour nous , explique Louise Fyfe, propriétaire du Café Lotus Bleu à Edmundston.

Louise Fyfe, propriétaire du Café Lotus Bleu à Edmundston, se réjouit de pouvoir accueillir à nouveau une clientèle américaine. Photo : Radio-Canada

Les gens traversent le pont, traversent la rue. On est situés juste ici. Donc, c'est sûr que pour nous c'est une bonne nouvelle parce que ça va attirer de la clientèle , ajoute Jasmine Martin, employée d’une crémerie à Edmundston.

Pour leur part, les autorités américaines étudient toujours la possibilité d'accueillir à nouveau des voyageurs provenant notamment du Canada. À Edmundston, plusieurs résidents espèrent pouvoir bientôt emprunter à nouveau le pont vers Madawaska.

Avec les renseignements de Sarah Déry