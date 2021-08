Évacuation après que des odeurs nauséabondes aient envahi des logements controversés

La Calgary Housing Company ( CHCCalgary Housing Company ) indique que la fuite a été découverte en juillet et qu'une enquête est en cours pour en déterminer la cause. Selon la société municipale, un bris dans la conduite d’égout a été détecté par quelqu’un qui a jeté un coup d'œil sous le vide sanitaire de la maison après qu’un résident se soit plaint d’une odeur d’égout.

Le duplex, qui a été transporté par grue il y a près de 2 ans, a été occupé pour la première fois l'été dernier et restera vide jusqu'à ce que le problème soit identifié.

Claudia Weis, qui vit dans l'appartement du deuxième étage, était en vacances. Elle passera quelques nuits à l’hôtel avant de devoir déménager dans un autre logement de la CHCCalgary Housing Company .

Elle a vécu beaucoup de stress en lien avec les événements.

Mme Weis affirme avoir signalé une odeur d'œuf pourri et d’égout , plusieurs fois à la CHCCalgary Housing Company depuis qu'elle a emménagé l’été dernier.

Elle dit ressentir des maux de tête et de la fatigue depuis novembre, au moment où elle a commencé à travailler à domicile. Elle explique aussi avoir eu des étourdissements en avril et avoir appelé la CHCCalgary Housing Company pour leur indiquer qu'il y avait peut-être une fuite de gaz.

Elle n'est cependant pas certaine qu'il y ait un lien entre ses symptômes et la fuite d'eaux usées.

La Ville a confirmé que le service d'incendie a été appelé au duplex le 2 avril après avoir reçu un appel de la CHC concernant une odeur à l'intérieur de la maison. Selon un porte-parole de la Ville, les pompiers n’ont rien identifié d’anormal.

Selon la ville, la famille vivant dans l'appartement du rez-de-chaussée a été hébergée dans un hôtel jusqu'à ce qu'un autre appartement de la CHCCalgary Housing Company lui soit trouvé.

Un projet controversé

Mme Weis se sent mal puisqu’elle sait que certains résidents du quartier cossu du nord-ouest de Calgary se sont prononcés contre le projet lorsqu'il a été proposé pour la première fois, en 2015.

Selon eux, ce dernier ferait baisser la valeur des propriétés, créerait des problèmes de stationnement, de bruit et de déchets et ouvrirait la porte à d'autres projets de logements abordables dans leur communauté de 1600 personnes.

Certains se sont également inquiétés de la classe de personnes qui pourrait emménager à côté de leurs résidences valant des millions de dollars.

La présidente de l'association communautaire Rosedale, Angela Kokott, n'était pas au courant de la fuite des eaux usées lorsqu'elle a été contactée par CBC News et affirme qu’il s’agit d’une situation malheureuse pour les résidents.

Le duplex maintenant vide était l'un des 8 qui ont été construits du côté sud du mur antibruit longeant la 16e Avenue Nord-Ouest. Les terrains étroits sur lesquels ils ont été érigés étaient vacants depuis l'élargissement de l'autoroute Transcanadienne, il y a plus de 10 ans.

Les maisons modulaires ont été construites près d’Edmonton, transportées par camion à Calgary, mises en place par une grue et terminées sur place à partir de la fin de 2019. Chaque unité coûte environ 250 000 $.

Le coût de 4 millions de dollars pour les 16 unités a été couvert par les trois ordres de gouvernement. La Ville de Calgary est propriétaire des maisons, qui sont gérées par la CHC Calgary Housing Company , une société municipale.

D’autres logements à inspecter

La Ville indique que les 7 autres duplex seront inspectés pour déterminer s'il y a d'autres fuites d'eaux usées.

Selon un communiqué de la Ville, la cause de la fuite fait actuellement l'objet d'une enquête et le temps et les coûts nécessaires pour réparer la fuite demeurent inconnus.

Les maisons sont destinées aux personnes à faibles et moyens revenus. Elles comportent de 1 à 3 chambres et certaines peuvent accueillir des personnes à mobilité réduite. Le projet a remporté le Mayor’s Urban Design Award pour l’innovation en matière de logement

La conseillère qui représente le quartier et présidente du conseil d’administration de la CHCCalgary Housing Company , Druh Farrell, n’était pas disponible pour accorder une entrevue. De son côté, le conseiller Jeromy Farkas, candidat à la course à la mairie, a refusé une demande d’entrevue.

L'entrepreneur, l'entreprise calgarienne Sherger Construction, n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Une entrevue avec Calgary Housing Company était prévue pour la fin de la semaine dernière, mais elle a été annulée.

Avec les informations de Bryan Labby