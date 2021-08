Philippe Laprise a commencé sa traversée du lac Saint-Jean en pédalo

À bord de son pédalo sur mesure, Philippe Laprise est accompagné d’une équipe restreinte incluant une équipe de sécurité nautique pour son 32 kilomètres.

Nous sommes prêts et le lac est calme! a lancé Philippe Laprise avant son départ, selon un communiqué de presse envoyé lundi matin.

L’humoriste estime un temps de traversée de 8 à 9 heures. Son objectif est d'arriver à Roberval vers 13 h. L'aventure est organisée pour marquer le premier anniversaire de la Fondation Philippe Laprise.

Grâce à ce premier défi, il espère amasser 25 000 $ ce qui permettrait à sa fondation de produire et diffuser de nouvelles formations en ligne et outils concrets pour soutenir les personnes qui vivent avec le TDAH et ceux qui les accompagnent.

Les gens ont été généreux, plus de 15 000 $ ont été recueillis jusqu’à maintenant. Je suis confiant d’atteindre mon objectif et même le dépasser d’ici la fin de la journée Une citation de :Philippe Laprise

Quand tu as un TDAH, ça peut être difficile d’avancer. C’est un peu comme faire du pédalo. Mais quand tu es bien entouré, que tu as de bonnes stratégies, que tu es bien préparé, ça devient plus facile d’atteindre ses objectifs. L’accompagnement, le travail d’équipe, la connaissance sont des clés hyper-importantes à la réussite, tant pour ce défi que pour surmonter les difficultés du TDAH.

Il est possible de suivre Philippe tout au long de sa traversée via la page Facebook de la Fondation Philippe Laprise.