Une semaine de grandes chaleurs à prévoir dans le sud de l’Ontario

Les résidents du Sud de l’Ontario devront composer avec des températures élevées et une semaine marquée par l’humidité alors que les experts estiment que celle-ci pourrait être la semaine la plus chaude de l’été.

De son côté, la Ville de Toronto dit qu'elle ouvrira ses centres de refroidissement dès qu'Environnement Canada émettra un avertissement de chaleur pour Toronto.

Les prévisions météorologiques indiquent une période de forte chaleur pour Toronto ainsi qu’une grande partie du sud de l'Ontario cette semaine. Dimanche, le mercure a atteint 28 °C dans la Ville-Reine et 29,9 °C à Windsor.

Alors que les températures tourneront autour des 30 °C, les valeurs humidex rendront la chaleur accablante, lundi, selon Environnement Canada.

Selon la chaîne de nouvelles météorologiques The Weather Network, cette semaine marquée par l’humidité pourrait être la semaine la plus chaude de l'été dans le sud de l'Ontario et du Québec.

Dans un communiqué publié dimanche, la Ville de Toronto a déclaré qu'elle n'exploiterait pas ses centres de refroidissement tant qu'Environnement et Changement climatique Canada n’émette pas un avertissement de chaleur pour Toronto.

La ville de Toronto ouvrira ses centres de refroidissement d'urgence lorsqu'une alerte de chaleur sera émise par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) pour la région de Toronto. Photo : Radio-Canada

ECCCEnvironnement et Changement climatique Canada émet un avertissement de chaleur lorsqu'il prévoit deux jours consécutifs ou plus avec des températures maximales diurnes de 31 °C ou plus, ainsi que des températures nocturnes minimales de 20 °C ou plus, ou lorsqu'il y a une prévision de deux jours consécutifs ou plus avec les valeurs humidex devraient atteindre 40 ou plus , a déclaré la Ville dans le communiqué.

Les prévisions actuelles ne répondent pas aux critères d'avertissement de chaleur, selon la Ville.

Le bureau de gestion des urgences de la Ville de Toronto a également envoyé une déclaration à CBCCanadian Broadcasting Corporation sur les heures d'ouverture de ses centres de refroidissement.

En règle générale, les centres de refroidissement fonctionnent à partir du premier jour de l'avertissement de chaleur de 11 heures à 19 heures, à l'exception de Metro Hall qui fonctionne 24 heures pendant les avertissements de chaleur , peut-on lire.

Un rapport de The Weather Network indique que la chaleur et l'humidité augmenteront à des niveaux inconfortables et même dangereux au cours de la semaine .

Avec des informations de CBC News