COVID-19 et fêtes de la rentrée : les étudiants ont-ils appris de l’expérience de 2020?

La rentrée scolaire se déroulera bientôt dans les cégeps de la région, et elle se fera en présentiel , grâce à un fort taux de vaccination. Toutefois, la prudence restera de mise pour les étudiants s'ils ne souhaitent pas revivre l'expérience vécue en septembre dernier, où les cas de COVID-19 se sont multipliés dans la région après la tenue de fêtes étudiantes.

Les directions des cégeps de La Pocatière et de Rivière-du-Loup sont enthousiastes pour la session à venir. Ils croient que les étudiants feront preuve de retenue cet automne lors des activités d’intégration pour ne pas répéter l’expérience de 2020.

On a tous été solidaires dans cette expérience et on ne veut pas la revivre. Ç’a été difficile pour nos étudiants. Ils ont été les premiers à devoir basculer à distance alors ça marque , a commenté la directrice générale du Cégep de La Pocatière, Marie-Claude Deschênes, en entrevue à Info Réveil.

Même si elle ne règle pas tous les problèmes, la vaccination demeure essentielle pour limiter la propagation de la COVID-19, selon les autorités de la santé (archives). Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup, René Gingras, croit aussi que les étudiants feront le nécessaire afin de pouvoir continuer à se rendre au cégep pour suivre leurs cours. Ils ont tellement souffert l’an dernier! Ils vont faire ce qu’il faut pour s’assurer d’avoir une année scolaire en présence du début à la fin , espère-t-il.

Faux sentiment de sécurité?

En septembre 2020, les cégeps de La Pocatière, de Rivière-du-Loup et de Rimouski avaient dû basculer en enseignement à distance en raison de dizaines de cas de COVID-19 reliés à des fêtes de la rentrée.

La responsable à la coordination générale de l’Association des étudiantes et étudiants, Audrey Côté, ne souhaite pas que ces événements se reproduisent. Si elle fait confiance aux étudiants, elle se méfie du faux sentiment de sécurité que pourrait leur inspirer le fait d’être vaccinés.

Audrey Côté, responsable à la coordination générale de l’Association des étudiantes et étudiants du Cégep de La Pocatière Photo : gracieuseté

Le vaccin n’est pas efficace à 100 % et c’est pas une raison de faire des partys dans les maisons où la distanciation n’est pas respectée, rappelle-t-elle. Le danger va être encore là et on veut l’éviter cette année .

Audrey Côté croit que l’ouverture des bars jusqu’à 1 h devrait diminuer les risques de contamination. Les gens sont assis et doivent mettre le masque quand ils se lèvent , rappelle-t-elle.

On ne peut pas faire la police, mais on va passer beaucoup de messages pour sensibiliser les étudiants. Une citation de :Audrey Côté, responsable à la coordination générale de l’Association des étudiantes et des étudiants du Cégep de La Pocatière

L’an passé, le fait de basculer en enseignement à distance a créé beaucoup d’anxiété chez les étudiants et plusieurs ont pensé à arrêter leurs études , mentionne Audrey Côté.

Certaines mesures sanitaires resteront en place

Même si la majorité des étudiants sont ou seront vaccinés, un certain nombre de règles vont s’appliquer dans les établissements d'enseignement supérieur, dont le port du couvre-visage dans les aires communes et de circulation et une distance d’un mètre entre les individus. Les étudiants pourront enlever leur masque une fois assis.

René Gingras, directeur général du Cégep de Rivière-du-Loup (archives) Photo : Radio-Canada

Bonne nouvelle, on va enfin pouvoir faire fonctionner notre cafétéria, mentionne M. Gingras. Comme au restaurant, les tables seront distanciées de deux mètres , dit-il.

Marie-Claude Deschênes indique par ailleurs que la notion d’activités dites essentielles et non essentielles n’a pas encore été totalement précisée. C’est une information qu’on n'a pas reçue encore, explique-t-elle. Est-ce que le passeport vaccinal sera obligatoire pour certaines activités, le parascolaire par exemple? On attend des précisions mais pour les cours, le passeport ne devrait pas être requis.

On encourage les étudiants à se faire vacciner, c’est ce qui va nous garantir une année scolaire avec plus de stabilité. Une citation de :Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière

La ministre McCann a cependant prévu davantage de restrictions advenant des situations où le risque épidémiologique est plus grand.

Au Bas-Saint-Laurent, on n’est pas touchés étant donné la couverture vaccinale enviable qu’on a ici , explique René Gingras. Mais comme dans tous les collèges, nous avons prévu un plan de repli comme on nous le demandait dès le printemps dernier.

Les deux dirigeants se disent prêts à toute éventualité.

Selon la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, jusqu'à 82 % des étudiants (soit plus que la cible de 75 %) ont soit reçu leurs deux doses d'un vaccin contre la COVID-19, soit pris rendez-vous pour les recevoir.