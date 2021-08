La pêche au homard commence dans le détroit de Northumberland

Sébastien Landry, qui aide son père à pêcher durant quelques jours, était au quai de Grande-Digue, lundi matin, avant le départ. Les pêcheurs, dit-il, entreprennent une saison de pêche de neuf semaines et ils espèrent tous qu’elle sera fructueuse.

Tout de suite, un petit peu comme tous les pêcheurs, on [espère] qu’il va y avoir du homard. C’est pas mal ça. Et aussi qu’on va avoir un bon prix pour ce homard-là. Je crois qu'ils ont eu un bon prix, la saison au nord, parce que [cette] saison est plus tôt. Là, tout de suite, on ne sait pas encore. C'est vraiment un gros gamble , affirme Sébastien Landry.

Selon M. Landry, les pêcheurs devraient connaître plus tard cette semaine le prix qui leur sera offert pour leurs prises.

Plus de détails à venir.