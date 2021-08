Fusillade dans Villeray : un homme de 22 ans tué, la mairesse Plante inquiète

À 21 h 45, des citoyens du quartier ont signalé le 911, faisant état de tirs à l'angle de la rue Marquette et du boulevard Crémazie. Arrivés sur place, les policiers ont retrouvé la victime quelques rues plus loin, à l'intersection des rues Cartier et Crémazie.

Les premiers répondants ont constaté son décès sur place. Aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment.

Plusieurs médias tant québécois que français affirment que la victime serait Pierre Clermont Duckerns, un rappeur connu sous le pseudonyme de Jeune Loup. Le SPVMService de police de la Ville de Montréal n'a pas souhaité confirmer cette information, bien qu'il affirme que la victime était connue des milieux policiers.

Sur Twitter, des fans de l'artiste enchaînent les hommages et les commentaires de stupéfaction. La quasi-totalité des publications Instagram du rappeur a disparu depuis lundi matin du réseau social.

Valérie Plante se dit inquiète et promet de redoubler d'efforts

À l'occasion d'un point de presse où elle annonçait de nouvelles candidatures de Projet Montréal en vue des élections municipales de novembre, la mairesse de Montréal a à nouveau commenté la vague de fusillades qui frappe la métropole.

Bien sûr que c'est inquiétant , a répondu Valérie Plante à une question d'un journaliste. C'est pour cela que j'étais avec la vice-première ministre [Geneviève Guilbault] la semaine dernière. Nous voulions être ensemble pour dire à la population qu'il est important d'agir sur ces crimes, toutes ces fusillades.

La mairesse fait ici référence à l'annonce la semaine dernière de la création d'une nouvelle escouade mixte du SPVMService de police de la Ville de Montréal et de la SQSûreté du Québec , chargée de combattre le trafic d'armes à feu et les crimes qui y sont reliés dans la région de Montréal.