Les touristes américains ne se précipiteront pas, croient des intervenants de la région

L’optimisme prudent est le mot d’ordre à la Chambre de commerce des Mille-Îles et de Gananoque, soutient son directeur exécutif, Bill Stewart.

La réouverture de la frontière canado-américaine aux touristes américains pleinement vaccinés, qui prend effet lundi, est certes une bonne nouvelle à ses yeux. Or, il ne s’attend pas à ce que les automobilistes fassent la file en grand nombre pour traverser la frontière.

Je crois que nous sommes encore un peu dans une dynamique du genre "Attendons et voyons ce qui se passe". Je ne m’attends pas à une folle ruée , dit-il en entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau.

De l’avis de Heidi Linckh, copropriétaire de l’entreprise qui permet de monter en haut de la Tour des Mille-Îles, d’où on peut apercevoir le pont frontalier reliant l’Ontario aux États-Unis, les assouplissements à la frontière surviennent trop tard.

La saison touristique s’en va déjà , dit-elle. Selon les propriétaires de cette entreprise, leur chiffre a dégringolé de 90 % avec l’absence de touristes américains.

Les gens qui vont venir seront des propriétaires de résidences qui ne s’y sont pas rendus en près de deux ans. Ils n’auront rien à faire du tourisme , estime-t-elle. Selon l’entrepreneure, ces Américains qui traverseront la frontière s’y rendront seulement pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème à leur chalet par exemple.

Peut-être que les restaurants vont être plus occupés, mais les gens qui voyagent ont déjà fait leurs plans depuis longtemps , croit Mme Linckh.

Des touristes qui dépensent plus

Dans la grande région de la capitale fédérale, les entreprises touristiques dépendent moins de façon générale, de l’afflux de visiteurs américains. « Bien que 90 % des visiteurs qui arrivent à Ottawa proviennent du Canada, ces visiteurs américains et internationaux ont tendance à rester plus longtemps et à dépenser plus dans notre ville, en plus de rehausser notre profil à l'échelle mondiale, donc, nous sommes impatients de les voir revenir », déclare néanmoins Tourisme Ottawa par courriel.

La présidente et directrice générale de Tourisme Outaouais, Julie Kinnear, fait remarquer que le tourisme international ne représente que 3 % à 5 % des visiteurs de la région, habituellement.

Mais elle se dit curieuse de voir si plus d’Américains se tourneront vers l’Outaouais dans le contexte actuel. Les Américains qui auraient voyagé ailleurs, peut-être vont-ils se rediriger vers le Québec ou vers l’Outaouais , dit-elle.

Julie Kinnear, PDG de Tourisme Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada

À la boutique de location de vélos et de planches à pagaie Nomade du Parc, à Chelsea, on se réjouit des quelques réservations de touristes américains qui commencent à se faire, même si elles arrivent au compte-goutte .

C'est certain que ce n’est pas le nerf de la guerre. Par contre, ce sont des touristes qui passent de longs séjours chez nous, qui vont dépenser un peu plus que le consommateur moyen ou le touriste local , souligne le copropriétaire Jacob Saumur-Gouin.

Outre l’impact sur le tourisme, des proches pourront être réunis plus facilement. C’est le cas du militant démocrate Larry Rousseau, qui a la double-citoyenneté. Sa sœur, qui habite en Floride, viendra passer du temps avec lui au bord du lac Blue Sea, dans la Vallée-de-la Gatineau. Son neveu et sa nièce viendront également.

On a très hâte de les revoir, de les accueillir. Ça fait deux ans qu'on ne les a pas vus , s’exclame-t-il.

Avec les informations de Nafi Alibert