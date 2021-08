Le député fédéral de Pontiac, Will Amos, ne sollicitera pas d'autre mandat

C’est ce qu’a annoncé l’élu libéral dans une publication Facebook, dimanche soir, mentionnant avoir eu une longue réflexion avec [sa] famille .

J’en conclus que le moment n’est pas opportun de me lancer dans une autre campagne électorale et je souhaite explorer d’autres pistes qui me permettent un meilleur équilibre entre la vie personnelle et professionnelle , peut-on lire.

Le député de Pontiac souligne, dans cette déclaration, qu’il a parcouru, durant l'été, la circonscription qu’il représente depuis 2015. Il ajoute toutefois qu'il a informé le premier ministre, plus tôt dimanche, de sa décision de ne pas se représenter au prochain scrutin fédéral.

Ce fut une décision très difficile à prendre parce que j’adore représenter et servir les électeurs de Pontiac à la Chambre des communes , a-t-il ajouté.

Will Amos ne fait pas mention, dans sa déclaration écrite, des récents événements qui l’ont placé dans l’embarras.

L’élu avait été surpris dans son plus simple appareil au cours d’une période de questions en avril à la Chambre des communes, alors qu’il se changeait pendant que la caméra de son ordinateur était toujours en fonction.

Ce premier incident l’a amené à quitter temporairement ses fonctions de secrétaire parlementaire.

Six semaines plus tard, il a uriné sans se rendre compte que sa caméra était allumée, avait admis le député.

Deux autres libéraux ne se représenteront pas

Plus tôt dimanche, le député libéral fédéral de Spadina–Fort York, à Toronto, Adam Vaughan, a annoncé qu’il ne se représenterait pas. M. Vaughan avait été élu pour la première fois lors d’une élection partielle en 2014.

Sa collègue de la circonscription de Kanata–Carleton, dans la région d'Ottawa, Karen McCrimmon, a elle aussi informé ses électeurs qu’elle ne briguerait pas de nouveau mandat à la Chambre des communes.

CBC rapportait dimanche que ce sont neuf députés libéraux fédéraux qui ne se représenteront pas aux prochaines élections.