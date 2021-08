Les touristes américains attendus de pied ferme dans le Vieux-Québec

Les Américains représentent 50 % de la clientèle de Francine Desbiens, aquafortiste dans la rue du Trésor. Depuis plus de 30 ans, cette artiste vend ses gravures sur cuivre dans cette ruelle prisée par les passants. C’est dire si la réouverture de la frontière la ravit.

Francine Desbiens constate que les Québécois et les Canadiens sont présents cet été dans la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada

Un peu plus loin, la peintre Maryse Proulx témoigne de la même impatience.

Les clients des États-Unis aiment beaucoup la peinture, alors oui, on les attend de pied ferme , trépigne-t-elle.

Revoir des étrangers dans le Vieux-Québec est une bonne nouvelle, synonyme de rentrées d’argent. Ce qui ne peut lui déplaire.

Le problème des croisières

On est vraiment éprouvés par la pandémie, et on ne sait pas ce qui nous attend , s’inquiète Maryse Proulx, par ailleurs vice-présidente de l’Association des artistes de la rue du Trésor.

Savoir que les bateaux de croisière n’approcheront pas Québec avant novembre a été la douche froide. Dans la Capitale-Nationale, le plus fort de la saison des croisières se situe en septembre et octobre.

Maryse Proulx est habituée à faire affaire avec les clients américains. Photo : Radio-Canada

Non loin de la rue du Trésor, Michelle Doré a le sourire aux lèvres. La propriétaire de plusieurs établissements hôteliers dans le Vieux-Québec se réjouit d’accueillir dans quelques jours ses premiers clients américains. Elle a déjà des réservations.

Dès qu’ils ont annoncé la nouvelle de la réouverture de la frontière mi-juillet, le téléphone a sonné dans les deux ou trois jours suivants. Ça va nous faire extrêmement plaisir d’avoir des licences américaines. Ils vont être très bien reçus , s’enthousiasme-t-elle.

Manque de bras

Néanmoins, l’hôtelière ne cache pas sa frustration. Aussi motivée soit-elle, elle sait qu’elle ne pourra pas proposer la qualité et la quantité de service qu’elle aimerait offrir à ses clients. La faute au manque de personnel.

Moi là, je sais plus où le prendre le monde.

Michelle Doré est propriétaire de plusieurs hôtels dans le Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada

Le découragement se mêle au mécontentement.

On est obligés de fermer des chambres parce qu’on ne peut pas les nettoyer. Ça, c’est le plus dur.

Du passage néanmoins

En dépit de cette insatisfaction, Michelle Doré se focalise sur les aspects positifs.

On ne se plaindra pas, on a quand même des touristes.

Et c’est la bonne surprise de cet été. Les Québécois et les Canadiens plébiscitent la Capitale-Nationale depuis le début de l’été.

La destination voyage de cette année, c’est la belle ville de Québec , assure Francine Desbiens qui ne manque pas de lister la provenance de ses clients.

J’ai eu des gens de Trois-Rivières, de Montréal, de l’Ontario. Les gens sont venus nous rencontrer, les gens avaient hâte de sortir. On a quand même vendu.

Maryse Proulx confirme : On a eu une belle saison jusqu’à présent, on ne s’attendait pas à ça. On est content.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche