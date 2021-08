Réchauffement climatique : « C’est maintenant ou jamais », avertit le GIEC

Un texte de Charles-Émile L'Italien-Marcotte

Selon les scénarios du GIECGroupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat , les conséquences d’un réchauffement climatique de 2 degrés – qui sera vraisemblablement atteint avant la fin du siècle –, entraîneront des événements climatiques extrêmes, comme des précipitations plus importantes à certains endroits, des inondations, une sécheresse des sols accrue dans d’autres, des incendies de forêt et des cyclones tropicaux.

Dans les scénarios optimistes, c’est-à-dire ceux où les émissions de GESgaz à effet de serre sont faibles ou très faibles, la hausse des températures ne devrait pas excéder 1,5 degré.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cartes qui présentent les changements de température et de précipitations l'Amérique du Nord, selon l'importance du changement climatique. Photo : GIEC

Or, si rien n’est fait, le réchauffement climatique pourrait dépasser les 4 degrés d'ici la fin du siècle et provoquer des conséquences irréversibles qui toucheront en particulier [les] communautés et [les] nations les plus pauvres et les plus vulnérables alors qu'elles sont les moins responsables de l'urgence climatique actuelle , selon le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres.

Les grands émetteurs sur la sellette

Pour limiter le réchauffement climatique d’origine humaine, il faudrait aussi limiter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES) et atteindre la carboneutralité, avance l'organisme.

Et même en y parvenant, les effets cumulatifs des émissions passées et futures sur le climat se feront sentir pendant 20 ou 30 ans, le temps que la température terrestre ne se stabilise, mais les effets sur la qualité de l’air, eux, seraient perceptibles dès les prochaines années, et seraient cumulatifs.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres appelle les grands émetteurs à atteindre la carboneutralité. Photo : AP / Paul White

M. Guterres appelle ainsi toutes les nations, en particulier le G20 et les autres grands émetteurs [de GES] à viser des émissions nettes nulles et renforcer leurs engagements en vue de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow, en novembre prochain.

Pour les experts du GIECGroupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat , l’évolution du climat dépendra en grande partie des actions gouvernementales qui seront prises à court et à moyen terme.

Quelques exemples des conséquences du réchauffement climatique Dans les régions nordiques du Canada, la hausse projetée des températures est vraiment importante, comparée à la moyenne mondiale, et plus particulièrement en hiver. Selon le GIEC, l’augmentation des précipitations de neige serait beaucoup plus importante en janvier et février. Mais dans le sud du Canada, le GIEC observe actuellement une augmentation des feux de forêt, et il prévoit que le phénomène sera plus fréquent dans les prochaines années, notamment si la température se réchauffe au-delà de 2 degrés Celsius. Les précipitations extrêmes seraient possiblement plus fréquentes, prévoit le GIEC, et les inondations, l’été, et les chutes abondantes de neige, l’hiver, seraient probables.

Un code rouge pour l'humanité

Si les simulations effectuées par le GIECGroupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat montrent que les conséquences du changement climatique seront graves et qu'elles auront des effets partout sur la planète, il est encore possible d'éviter le point de non-retour, fait-il valoir.

Si nous unissons nos forces maintenant, nous pouvons éviter une catastrophe climatique. Mais, comme le montre clairement le rapport d’aujourd’hui, il n’y a pas de temps à perdre ni d’excuses à trouver , lance Antonio Guterres.

Les solutions sont claires. Des économies vertes et inclusives, la prospérité, un air plus pur et une meilleure santé sont possibles pour tous si nous répondons à cette crise avec solidarité et courage. Une citation de :Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU

Ce sixième rapport d’évaluation du GIECGroupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat se veut ainsi un avertissement sérieux à l’inaction, un code rouge pour l’humanité à l’attention des grands émetteurs de GESgaz à effet de serre .

Il ne s’agit plus simplement de soulever la problématique du changement climatique d’origine humaine, mais bien de présenter et de documenter les conséquences de la hausse des températures mondiales afin de réduire les effets du réchauffement climatique.