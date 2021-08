300 travailleurs immigrants attendus dans la région

Le Québec compte plus de 150 000 postes vacants dans de nombreux secteurs, dont celui de la restauration.

À Chicoutimi, dans les cuisines de la Casa Grecque, le propriétaire Christian Simard est fatigué de travailler 70 heures par semaine pour tenter de combler les postes vacants.

La solution, c’est l’immigration. Une citation de :Christian Simard, la Casa Grecque

Christian Simard, propriétaire de la Casa Grecque de Saguenay. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Pour faciliter le processus, M. Simard fait affaire avec l'entreprise émergente H360 Ressources, spécialisée dans le recrutement de travailleurs à l'international et ce, dans 70 secteurs d’activité. Il accueillera deux employés en provenance du Mexique.

Démarrée en avril 2021 par le Saguenéen Carl Dumas et le Montréalais Handel Duplessy, l'entreprise comprend maintenant 40 employés. De ce nombre, la moitié sont installés dans 20 pays de la francophonie pour recruter des travailleurs qualifiés.

On a pris le temps de faire en sorte que toute cette formule-là puisse alléger les problèmes des employeurs, parce qu'ils sont déjà débordés. Ça fait que nous, on s'occupe de tout , explique Carl Dumas, cofondateur et vice-président de H360 Ressources.

Toutes les étapes sont prises en charge : recrutement, processus d'immigration, préparation culturelle et aide pour trouver un logement abordable.

Du côté de Temaki Sushi Bar à Chicoutimi, qui attend lui aussi des travailleurs immigrants du Mexique et de l’île de La Réunion, cette prise en charge de l’agence H360 Ressources est un soulagement.

On dit ce qu'on veut et on reçoit exactement ce qu'on veut. La personne va parler français. La personne va rouler des sushis pour ma part. Une citation de :Michael Tremblay, chef-propriétaire de Temaki Sushi Bar

Le propriétaire du restaurant Temaki à Chicoutimi accueillera deux travailleurs immigrants dans les prochains mois. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Sous formes d’entrevue virtuelle, Michael Tremblay a rencontré plusieurs candidats qui parlent et écrivent en français et dont l’historique criminel à été vérifié. Un contrat de travail fermé de 2 à 4 ans a été signé avec les deux travailleurs sélectionnés, afin de s’assurer d’avoir une main-d'œuvre sur le long terme.

Un processus d’immigration simplifié

Cette semaine, Québec et Ottawa ont signé une nouvelle entente pour que les employeurs québécois puissent dorénavant embaucher jusqu’à 20 % de travailleurs étrangers temporaires.

Pour Michael Tremblay et Christian Simard, qui attendent déjà deux employés chacun, cette nouvelle mesure leur permettra de recevoir le double de travailleurs immigrants et ainsi, d’alléger leur surcharge de travail.

Les propriétaires craignent toutefois que les délais s’allongent.

« En espérant que ce soit pas à Noël, parce qu'on a des employés qui se rendront pas jusqu’e là, précise le propriétaire de la Casa Grecque à Chicoutimi.

L'agence prépare la venue de 400 travailleurs immigrants au Québec d’ici février 2022.

D'après le reportage de Romy Boutin St-Pierre