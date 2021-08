Passionné d'antiquités, il les collectionne chez lui depuis 40 ans

La passion de ce collectionneur remonte à son enfance.

Alors qu’il était en 5e année, une maison venait d'être démolie à côté de son école. Robert McNutt a pris son tournevis et a enlevé toutes les poignées de porte du bâtiment pour en faire une collection.

Quarante ans plus tard, il continue à chiner et à amasser des antiquités.

C'est comme un besoin insatiable. Je veux une chose puis une autre. Une citation de :Robert McNutt, collectionneur d'antiquités

Une collection de poignées de porte. Photo : Radio-Canada / William Burr

Ce collectionneur, locataire depuis 1994, a réussi à convaincre sa propriétaire de lui permettre de rénover murs, planchers, et plafonds, non pas seulement dans son appartement, mais dans l'immeuble au complet.

Elle m'a dit, faites quelques ajustements, faites comme chez vous. J'avais 25 ans et je l'ai pris au pied de la lettre. Un jour, elle s'est rendu compte que j'avais tout arraché , explique-t-il.

Robert McNutt, collectionneur d'antiquités. Photo : Radio-Canada / William Burr

Laura Eveleigh, voisine de Robert McNutt depuis 20 ans, se réjouit de pouvoir profiter de cette passion.

Quand j'ai un quart de travail difficile, je peux passer chez Robert prendre un verre, et il me parlera de poignées de porte pendant longtemps, dit-elle. Ça me change complètement les idées.

L'immeuble où réside Robert McNutt. Photo : Radio-Canada / William Burr

Une passion qui n’a pas de prix

Robert McNutt en est même venu à rénover le bâtiment et les couloirs, parfois avec son propre argent.

Je trouve les objets lorsqu'ils sont mal en point, et je leur trouve un bon foyer jusqu'à ce qu'ils passent au chapitre suivant. Une citation de :Robert McNutt, collectionneur d'antiquités

Des antiquités appartenant à Robert McNutt, collectionneur. Photo : Radio-Canada / William Burr

Ce collectionneur détient aussi des objets coûteux comme un bain à 12 000 $ ou encore un lustre de l’Ohio à 6000 $.

Il y a 20 ans, dit-il, je me suis acheté un abat-jour. Il coûtait 1000 $. C'était beaucoup d'argent, plus que ce que je gagnais par mois. J'ai mangé du riz pendant trois mois, mais j'ai eu mon abat-jour.

Une passion qui a un coût, mais qui en vaut la chandelle, selon M. McNutt.

D'après un reportage de William Burr.