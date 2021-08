Avertissement de chaleur à Gatineau, Ottawa et dans l’est ontarien

Chaleur intense et humidité sont à prévoir à Gatineau, Ottawa et dans plusieurs secteurs de l’est ontarien au cours des prochains jours.

Dès dimanche après-midi, Environnement Canada a émis un avertissement à cet effet. On prévoit que les températures devraient atteindre 30 à 33 degrés, lundi et mardi. Durant la nuit, on s’attend à ce que les températures ne baissent que pour une courte durée, entre 20 et 23 degrés.

En après-midi, l'indice humidex atteindra également 40 dans de nombreuses régions ces deux jours , fait-on savoir.

Voici l’ensemble des secteurs visés Gatineau

Ottawa

Merrickville-Wolford - Kemptville

Brockville - Prescott

Cornwall - Morrisburg

Prescott et Russell

Smiths Falls - Perth - comté de Lanark Est

Surveillez les effets des maladies causées par la chaleur : enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et l’aggravation de certains problèmes de santé , conseille Environnement Canada

On souligne aussi qu’il faut éviter de laisser des personnes ou des animaux à bord d’un véhicule stationné.

L'intensité de la chaleur peut aussi nuire à la qualité de l'air, insiste le ministère.