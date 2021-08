Avertissement de chaleur maintenu à Gatineau, à Ottawa et dans l’est ontarien

Chaleur intense et humidité sont à prévoir à Gatineau, à Ottawa et dans plusieurs secteurs de l’est ontarien .

Depuis dimanche, Environnement Canada a diffusé un avertissement à cet effet. On prévoit que les températures vont continuer à atteindre de 30 à 33 degrés, de nouveau jeudi. Durant la nuit, on s’attend à ce qu'elles ne baissent que pour une courte durée, entre 20 et 23 degrés.

En après-midi, l'indice humidex atteindra près de 40 de de nouveau jeudi , fait-on savoir.

De l'air plus frais et moins humide devrait arriver vendredi ou d'ici la fin de semaine , selon Environnement Canada.

Voici l’ensemble des secteurs visés Gatineau

Ottawa

Merrickville-Wolford - Kemptville

Brockville - Prescott

- Prescott Cornwall - Morrisburg

Prescott et Russell

Smiths Falls - Perth - comté de Lanark Est

Surveillez les effets des maladies causées par la chaleur : enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement, coups de chaleur, aggravation de certains problèmes de santé , conseille Environnement Canada

On souligne aussi qu’il faut éviter de laisser des personnes ou des animaux à bord d’un véhicule stationné.

L'intensité de la chaleur peut également nuire à la qualité de l'air, insiste le ministère.

Des centres de rafraîchissement à Ottawa

En prévision de cette vague de chaleur, trois centres de rafraîchissement d’urgence ont ouvert, depuis lundi, à Ottawa, pour les résidents qui souhaitent fuir la chaleur accablante.

Les centres seront ouverts de 11 h à 19 h , à l'Hôtel de Ville, au 1er étage de l’édifice historique, au centre récréatif Plant et au centre communautaire Overbrook.

Les résidents qui se rendent dans un centre de rafraîchissement doivent apporter un masque, s’ils en ont un.

La Ville a indiqué, lundi, qu'elle effectuera un suivi des présences et adaptera certaines mesures, si nécessaire.

Heures de baignade prolongées à Gatineau

À Gatineau, la Ville a décidé de prolonger les heures d'ouverture de certaines pataugeoires et piscines extérieures.

Ainsi, l'ouverture de la piscine et pataugeoire Fontaine, de la piscine Sauvageau, de la piscine Laurent-Groulx, de la piscine Desjardins et de la pataugeoire Front sera prolongée.

Ces heures prolongées seront en vigueur jusqu'à ce que les températures ressenties descendent sous les 36°C.

La Ville rappelle que les jeux d'eau sont également accessibles de 9 h à 20 h, tous les jours, dans les parcs municipaux.

Les plages des Cèdres et Moussette sont ouvertes. La plage du lac Beauchamp est quant à elle fermée.