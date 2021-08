De la sculpture sur glace en plein été à Saint-Gédéon

Il s'agit d'une première expérience de sculpture sur glace en plein été pour la plupart des participants.

C'est le cas d'Anissa Girard, qui fait de la sculpture depuis une vingtaine d'années.

Le plus compliqué c'est de trouver une idée qui entre dans la forme du bloc de glace. Ç’a quand même été facile. Moi je me suis dit qu'à Saint-Gédéon il y avait plein de maringouins et quand on allait à la microbrasserie c'était sympathique, donc j'ai fait un maringouin en train de boire un petit verre , explique-t-elle en riant.

Une chambre froide a été aménagée dans l’ancienne usine de Glaçon 2000, afin de permettre la tenue du concours unique au Québec. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

L'événement se veut une continuité de l'exposition Sous zéro présentée cet hiver sur le lac Saint-Jean, précise le concepteur du Musée de la glace, Stéphan Tremblay.

Par un hasard incroyable, on a réalisé que le Festival des glaces de Saint-Gédéon qui avait son concours de sculpture ne l'avait pas fait cet hiver à cause de la COVID. Ayant un congélateur, on s'est dit on va mailler les deux puisque qu'on est tous les deux de Saint-Gédéon , explique-t-il.

Les visiteurs pourront observer les sculpteurs en action au Musée de la glace de Saint-Gédéon jusqu'au 21 août. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Les visiteurs pourront observer les sculpteurs en action en restant bien au chaud dans le bâtiment. Toutefois, les plus courageux pourront entrer directement pour voir les œuvres d'un peu plus près.

Les artistes se relaieront jusqu'au 21 août pour finaliser leur œuvre.