Casse-tête pour les équipes de hockey

Le monde du hockey accepte difficilement la décision de la santé publique de limiter le nombre de joueurs par équipe à 12. Pour pratiquer le sport sous cette condition, cela nécessite plus d'équipes, plus d'entraîneurs, plus de bénévoles et plus d'heures de glace. Les organisations estriennes font face à un casse-tête.

Les règles sanitaires imposent un maximum de 12 joueurs par équipe soit six sur la glace et six sur le banc. Cette mesure fait réagir des parents de joueurs qui se posent des questions sur la logique d'une telle décision. On disait allez-y avec les deux vaccins, on va avoir une vie plus normale. Ce qu'on voit en ce moment, c'est le message contraire , a déploré Claude Corbeil. Ce dernier a été bénévole pendant 26 ans au hockey mineur à Drummondville. Selon lui, cette restriction va punir plusieurs enfants. Le petit gars, la petite fille va aimer jouer plus, mais au bout du compte, est-ce qu'on va pénaliser certains jeunes qui se sont inscrits? C'est le côté qui me tracasse le plus , a-t-il fait savoir.

Moi, tant que je joue au hockey je suis content et puis notre endurance se développe. Sinon, c'est comme le hockey normal, mais il y a plus de changements rapides. Une citation de :Un jeune joueur de hockey

Bien que les joueurs sont heureux, des organisations comme Hockey Sherbrooke s'arrachent les cheveux. Cela cause des problèmes de logistique au niveau des glaces entre autres, au niveau des bénévoles qu'on doit multiplier , a soulevé le directeur général de l’organisation, Stéphane Dion.

« On se demande si le gouvernement a toujours confiance en son vaccin pour nous imposer de telles mesures », a lancé le directeur-général de Hockey Sherbrooke, Stéphane Dion. Photo : Radio-Canada / Jade Marchand

Le problème prend une autre ampleur pour les équipes d'excellence alors qu’elles devront être divisées en deux groupes lors des entraînements. Le président des Cantonniers, Renaud Légaré, ne décolère pas. Selon lui, la mesure de la Santé publique ne fait aucun sens.

À 12 joueurs par équipe, ce n'est pas viable pour nous. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse jouer avec nos 20 joueurs, en mettre 13 assis un à côté de l'autre sur le banc. Ils ont le droit d'être 10 au restaurant ensemble. Une citation de :Renaud Légaré, président des Cantonniers

Le monde du hockey mineur espère un assouplissement des mesures gouvernementales avec l'arrivée du passeport vaccinal. On espère que ça fera en sorte que le gouvernement va revoir sa décision au niveau du sport parce que je crois qu'on a vraiment été affecté beaucoup , a révélé M. Dion. Ce changement de position du gouvernement est souhaité cette semaine avant le début des camps samedi prochain.

