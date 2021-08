Le Forum national des jeunes ambassadeurs veut former des chefs de file francophones

Nikola LeBel est agent aux communications et marketing pour Le français pour l’avenir, l’organisme organisateur du Forum national des jeunes ambassadeurs.

Si l'événement se tient habituellement physiquement pendant une semaine dans une ville du Canada, cette année encore les 25 jeunes se rencontrent par écrans interposés.

C’est difficile de mener les mêmes activités comme les jeux et les activités physiques sont difficiles à reproduire à la maison. On doit affronter l’épuisement qu’on vit tous avec la vidéoconférence , reconnaît-il.

Il ajoute que les jeunes étaient plus gênés. Ça activait moins les micros, mais tout le monde était là sur la caméra. L'équipe d’animation est plus rodée [cette année] et ils ont su aller chercher cette participation .

Le forum se tient déjà depuis trois jours.

On offre trois ateliers en leadership au fil du forum. À travers ces ateliers, une des choses qu’on veut, c’est que les jeunes découvrent leur style de leadership. Qu’ils découvrent leurs qualités propres qui feront d’eux des leaders. On leur inculque des habiletés d’art oratoire. On leur montre des trucs et des astuces pour bien communiquer et ajuster leur message en fonction de leur auditoire , précise Nikola LeBel.

Pour les organisateurs l’enjeu est de taille, former des leaders francophones dans un Canada où les réalités vis-à-vis du français sont très différentes d’une province à l’autre.

On garde toujours espoir qu’à travers des événements comme celui-ci et l’engagement des jeunes, particulièrement ceux dont la langue première n’est pas le français, qu’on va continuer à faire vivre le fait français au Canada , explique Nikola LeBel.

Pour lui, les résultats de ces formations sont toutefois déjà palpables.

D’année en année, nos programmes ont de plus en plus de participants et on ose croire que c’est grâce à nos jeunes ambassadeurs , conclut-il.

Avec des informations de Laissa Pamou