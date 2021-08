Un nouvel organisme pour lutter contre la pauvreté dans le Grand Sudbury

Le Sudbury’s Centre for Transitional Care, vient s'ajouter aux services offerts aux personnes dans le besoin alors que sévit une grave crise des opioïdes dans le Nord de l'Ontario.

Et comme l'explique Jehnna Morin, la directrice du tout nouveau Sudbury’s Centre for Transitional Care, cette nouvelle initiative a pour objectif d'offrir plus d'accompagnement à cette population vulnérable.

Pour Mme Morin, l'ajout d'un nouvel organisme d'aide pour les personnes vulnérables dans le Grand Sudbury est tout sauf superflu.

Il y a un boom quant aux problèmes de santé mentale, de sans-abrisme et de toxicomanie et la situation va de pire en pire. [...] On manque de tout. Il n'y a pas assez de refuges, pas assez de repas. Une citation de :Jehnna Morin, directrice Sudbury’s Centre for Transitional Care

Des agents municipaux ont ordonné le démantèlement du camp de sans-abri du parc Memorial du Grand Sudbury au mois de juillet dernier (Archives). Photo : CBC / Sarah MacMillan

Mme Morin affirme que le Sudbury’s centre for Transitional Care désire accompagner l'individu vulnérable dans son cheminement afin de s'assurer qu'il obtienne l'aide appropriée .

La toxicomanie n'est pas une maladie linéaire. Le sans-abrisme n’est pas linéaire. Une citation de :Jehnna Morin, directrice Sudbury’s Centre for Transitional Care

Naissance de l'organisation

Le Sudbury’s Centre for Transitional Care n'en est qu'à ses débuts, et il est actuellement à la recherche d'un local pour ses activités.

L'organisme est officiellement reconnu depuis le mois de mai dernier et il effectue sa planification financière au regard des bourses et subventions disponibles dans ce domaine.

Sa cohorte de bénévoles, qui à terme pourrait comprendre une vingtaine de personnes, commencera à aller à la rencontre de la population le 16 août.