Yves Desgagnés, acteur, metteur en scène et… artiste peintre

Le public le connaît depuis des décennies en tant qu’acteur, metteur en scène et réalisateur prolifique, mais Yves Desgagnés a une autre corde à son arc : la peinture. Du 20 août au 5 septembre, il exposera une trentaine de toiles au Musée maritime de Charlevoix, dévoilant enfin au grand jour un talent enfoui depuis l’enfance.

Comme on dit, je vais me mettre les culottes à terre dans quelques jours , a lancé Yves Desgagnés à la blague, en entrevue avec André Robitaille pour l’émission Dessine-moi un été.

C’est drôle; j’ai passé ma vie dans le spectacle et tout ça. J’avais un trac, mais pas une très grande pudeur à m’exhiber. Et là, de montrer un tableau, comme c’est muet et que j’ai une grande gueule, je suis terrorisé.

C’est à l’invitation de Marie Anne Rainville, directrice générale du Musée maritime de Charlevoix, à Saint-Joseph-de-la-Rive, qu’Yves Desgagnés a accepté d’y exposer ses toiles.

Mme Rainville voulait ainsi souligner le 40e anniversaire du chantier maritime sur lequel a été bâti le musée, un chantier construit par la famille de M. Desgagnés, où ont été construites plusieurs goélettes qui ont navigué sur le Saint-Laurent. Elle m’a arraché un bras et j’ai dit d’accord , explique le comédien.

Un talent enfoui révélé par la pandémie

S’il a attendu la soixantaine pour s’y consacrer réellement, la peinture a été le premier amour d’Yves Desgagnés. Ce qu’on a dans le cœur quand on est enfant reste en nous toute notre vie, qu’on le réalise ou non , dit-il. J’ai voulu m’inscrire [à l’École des beaux-arts], mais ils fermaient l’année même où je voulais m’inscrire. [...] Pour moi, c’était un rendez-vous manqué.

Des décennies plus tard, lorsque tout s’est arrêté avec l’arrivée de la pandémie de COVID-19 l’an dernier, Yves Desgagnés s’est retrouvé avec plus de temps libre que prévu, lui qui avait dû interrompre la mise en scène de la pièce Le long voyage vers la nuit, une pièce d’Eugene O’Neill. Il affirme que 80 % des tableaux qui seront exposés sous peu ont été créés pendant cette période.

C’est un peu comme la bicyclette. Je n’ai touché à rien pendant presque 30 ans, sinon de façon très sporadique, et puis là, c’est revenu. [...] Tout à coup, j’étais "raccord’" avec le petit gars de 12 ans qui peignait dans le sous-sol de ses parents , raconte-t-il.

Le style : l’affaire de celui qui regarde

Et à quoi peut-on s’attendre en allant voir une exposition d’Yves Desgagnés? Tous les styles m’intéressent. [...] Mon but, c’est que le monde pense qu’il y a eu 10 peintres différents à l’exposition , explique-t-il. C’est très éclectique. Parfois, ça va de l’abstraction au figuratif, même à l’hyperréalisme.

Pour expliquer sa mentalité, il paraphrase le peintre américain Willem de Kooning : le style est la dernière préoccupation d’un artiste. C’est l’affaire de celui qui regarde.

Du côté des thèmes, Yves Desgagnés affirme qu’une grande partie de ce qui l’a inspiré, c’est la vue maritime qu’il a connue, les bateaux, les goélettes... un univers qu’il a bien connu, lui qui est le fils du capitaine de goélettes Edmond Desgagnés.

Deux minutes à vivre

En parallèle, Yves Desgagnés compte poursuivre sa carrière de metteur en scène. La pièce Le long voyage vers la nuit sera d’ailleurs présentée à partir de janvier prochain au Théâtre du Rideau Vert. En même temps, il est conscient que le temps file et que la vie est courte. C’est entre autres pourquoi il a voulu se lancer en peinture.

Je me suis levé un matin et je me suis rendu compte qu’il y avait quand même une échéance à cette vie. Comme je dis à mes amis, il reste deux minutes. J’ai décidé de passer les deux dernières minutes en peignant , conclut-il.

Mise à l’eau, l'exposition d’Yves Desgagnés, est à voir au Musée maritime de Charlevoix du 20 août au 5 septembre.

Avec les informations d'André Robitaille, animateur de l'émission Dessine-moi un été.