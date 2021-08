Décès de Bill Davis : les politiciens offrent leurs condoléances

De plus, les drapeaux de la province seront en berne pour l’honorer, a confirmé le premier ministre Doug Ford.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a souligné l’héritage de M. Davis. J'ai appris avec une grande tristesse le décès de Bill Davis. L'ancien PM de l'Ontario laisse derrière lui un héritage marqué par un incroyable dévouement dont les effets se feront certainement sentir pendant des générations. Mes pensées accompagnent sa famille et ses amis.

Le maire de Toronto, John Tory, pour qui M. Davis était un mentor, a déclaré que l'Ontario et le Canada ont perdu un géant .

Il laisse un héritage comme peu d'autres, un héritage qui continuera à bâtir un Canada plus fort, plus juste et plus prospère pour les décennies à venir, un héritage qui aidera les gens à bâtir une vie meilleure , a ajouté M. Tory.

L’ancien premier ministre ontarien Bob Rae a lui aussi exprimé son admiration envers M. Davis.

Les nouvelles de mort de William Davis sont un événement de tristesse pour ma femme [Arlene Perly Rae] et moi. Un adversaire honorable, un conseiller sage, avant tout un grand ami. Nos condoléances profondes à Kathleen et sa famille - le Canada et l’Ontario ont perdu un grand serviteur , a-t-il déclaré sur Twitter.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a lui aussi publié ses condoléances sur les médias sociaux.

Mes plus sincères condoléances à la famille de [William G. Davis], 18e premier ministre de l'Ontario. Il a servi la population de l'Ontario avec dignité et classe. Nous mettrons les drapeaux en berne dans toute la province en son honneur , peut-on lire sur la page de M. Ford.

Le journaliste politique Steve Paikin, qui a écrit une biographie de M. Davis, a publié une série de tweets à son sujet. Il y souligne quelque-uns de ses faits d’armes. M. Davis a contribué à la création du système de collèges de l’Ontario, à la construction du SkyDome (aujourd’hui le Centre Rogers), au rapatriement de la constitution canadienne et a stoppé un projet d’autoroute qui aurait coupé Toronto en deux à l’avenue Spadina, entre autres.

La cheffe du NPD provincial et cheffe de l’opposition officielle Andrea Horwath a elle aussi offert ses condoléances sur Twitter. Bill Davis avait de la classe. J'espère que sa famille, ses amis et tous ceux qui l'aiment et lui manqueront trouveront du réconfort en partageant des souvenirs chaleureux.

Le chef du Parti libéral de l’Ontario, Steven Del Duca, a fait de même. Au nom du Parti libéral de l’Ontario, je souhaite offrir mes condoléances à la famille de Bill Davis à l'occasion de son décès ce matin. Le premier ministre Davis laisse un formidable héritage en Ontario et au Canada, et il nous manquera beaucoup.

La ministre de la Santé de l’Ontario a aussi offert ses condoléances à la famille. Christine Elliott a déclaré que le premier ministre Davis a vécu une vie remarquable consacrée à servir les Ontariens et à montrer au monde le meilleur de qui nous sommes – décents, compatissants et audacieux .

Caroline Mulroney, ministre du Transport, a ajouté qu’ on se souviendra toujours de lui comme étant un homme politique dévoué et visionnaire, dont l'héritage durera des générations .

